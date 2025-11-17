Χριστουγεννιάτικος μπουναμάς: Νωρίτερα οι «φουσκωμένες» συντάξεις Ιανουαρίου, πότε πληρώνεται το Δώρο

Λόγω της ημερολογιακής σύμπτωσης αργιών τον Δεκέμβριο, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν νωρίτερα τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 και το δώρο Χριστουγέννων. Η προθεσμία για το Δώρο λήγει στις 21 Δεκεμβρίου, η οποία φέτος είναι Κυριακή, οπότε η καταβολή μετατίθεται έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα πιστωθούν ως εξής, σύμφωνα με τις τρέχουσες ενδείξεις:

ΙΚΑ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΟΑΕΕ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΟΓΑ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΝΑΤ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Δημόσιο: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι επικουρικές συντάξεις θα κατατεθούν παράλληλα με τις κύριες.

Αυξημένες οι συντάξεις του Ιανουαρίου

Από τον Ιανουάριο 2026, όλες οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 2,4%. Η ενίσχυση ισχύει για το σύνολο των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 671.586 συνταξιούχων με προσωπική διαφορά. Βάσει νέας διάταξης, οι τελευταίοι θα εισπράξουν το 50% της αύξησης στο καθαρό ποσό το 2026 και το 100% από το 2027, ανεξαρτήτως διαφοράς.

Ενδεικτικά, η αύξηση αντιστοιχεί σε 12 ευρώ μηνιαίως για σύνταξη 500 ευρώ και έως 100 ευρώ για ποσά άνω των 2.700 ευρώ. Το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί τέλος του έτους με βάση πληθωρισμό και ανάπτυξη, ενώ τυχόν υπέρβαση θα αποδοθεί διορθωτικά τον Ιανουάριο 2027.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων καλύπτει την περίοδο 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου. Πλήρως απασχολούμενοι δικαιούνται έναν μισθό ή 25 ημερομίσθια. Για μερική απασχόληση, η καταβολή είναι αναλογική: 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια ανά 19 ημέρες εργασίας. Η βάση είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, εκτός αν η σύμβαση έληξε νωρίτερα.

Στις τακτικές αποδοχές εντάσσονται βασικός μισθός, επιδόματα (αδείας, κατοικίας, ισολογισμού), νόμιμη υπερωρία/υπερεργασία όταν είναι σταθερή, αμοιβές Κυριακών/αργιών/νυχτερινής εργασίας αν μόνιμες, πριμ παραγωγικότητας, φιλοδωρήματα, οδοιπορικά μη συνδεδεμένα με μετακινήσεις και ημερήσια παροχή γάλακτος. Το δώρο προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.

Ειδικές κατηγορίες:

Ωρομίσθιοι: Μέσος όρος αποδοχών 1/5-31/12.

Μερική απασχόληση: Ίδιος αριθμός ημερομισθίων με πλήρη, αναλογικά μειωμένες αποδοχές.

Εκ περιτροπής: 1 ημερομίσθιο δώρου ανά 8 πραγματικά ημερομίσθια.

Η ΓΣΕΕ προσφέρει διαδικτυακή εφαρμογή (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) και επεξηγηματικό βίντεο για τον υπολογισμό.

Το δώρο, μαζί με δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας, κατοχυρώνεται από την Εθνική Γενική ΣΣΕ 2010 για όλους τους μισθωτούς. Η καταβολή είναι υποχρεωτική, υπόκειται σε εισφορές ΕΦΚΑ και φόρο μισθωτών, ενώ οι αξιώσεις παραγράφονται σε πέντε χρόνια.

Σε περίπτωση μη καταβολής έως 21 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι ή σωματεία μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσω γραμμής 1555, ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ανώνυμα ή επώνυμα) ή email. Συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά, η υπόθεση διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα και ενεργοποιείται αυτόφωρο κατά του εργοδότη. Οι επιθεωρητές υποχρεούνται σε άμεση παρέμβαση και επιβολή κυρώσεων.

