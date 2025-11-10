Χρυσοχοΐδης: «Έρχονται 1.000 κάμερες στους δρόμους – Η ΕΛΑΣ θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά»

Μέσα στον Ιούνιο αρχίζει η τοποθέτηση των πρώτων 1.000 καμερών στους δρόμους της χώρας, στο πλαίσιο του νέου συστήματος οδικής επιτήρησης. Όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το έργο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, ενώ η ΕΛΑΣ θα αξιοποιεί το δίκτυο για την ηλεκτρονική επιβολή προστίμων.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία για τους διαγωνισμούς που αφορούν την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους», δήλωσε ο υπουργός στον ΣΚΑΪ 100.3, προσθέτοντας πως «τον Ιούνιο θα αρχίσει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών, οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών».

Όπως εξήγησε, μέσω του συστήματος θα λειτουργεί και η ΕΛΑΣ, η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, σημειώνοντας πως «οι κάμερες της Περιφέρειας ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς».

Απαντώντας σε ερώτηση για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε πως η διαδικασία οφείλει να συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ, επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός έκανε, επίσης, αναφορά στην υπόθεση των Βοριζίων στην Κρήτη, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό. «Πρέπει να τελειώνουμε με την αντίληψη της ανοχής, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η αστυνομία δεν θα αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι, ακόμη και σε συγκεκριμένες οικογένειες.

«Όποιος σηκώσει όπλο σε κοινωνική εκδήλωση θα οδηγείται στο αυτόφωρο και στη φυλακή», κατέληξε ο υπουργός, τονίζοντας την ανάγκη για αποφασιστική αντιμετώπιση φαινομένων βίας και αυθαιρεσίας.

