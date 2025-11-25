Χρυσοχοΐδης: «Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια – Αύξηση καταγγελιών, συλλήψεων και χρήσης του panic button»

Για τη βία κατά των γυναικών και την εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από τις καταγγελίες μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναδεικνύοντας την αύξηση στη χρήση του panic button, τις χιλιάδες δικογραφίες που σχηματίζει η ΕΛ.ΑΣ. κάθε χρόνο και τη σημαντική άνοδο των συλλήψεων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «τραγικό» και διαχρονικό, που διαπερνά όλες τις κοινωνίες και όλες τις τάξεις. Όπως σημείωσε, αυτό που πλέον τον ενθαρρύνει είναι ότι «οι γυναίκες μιλούν» και οι καταγγελίες αυξάνονται, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να έχει αναδειχθεί και να μην παραμένει «βυθισμένο».

Παρουσιάζοντας στοιχεία, ανέφερε ότι το 1/3 των γυναικών που καταγγέλλουν περιστατικό βίας ενεργοποιούν το panic button στο κινητό τους, ενώ πλέον καταγράφονται 5.000 ενεργοποιήσεις ετησίως σε όλη τη χώρα.

Για τις καταγγελίες που φτάνουν στην ΕΛ.ΑΣ., τόνισε ότι το 2024 καταγράφηκαν 18.500 δικογραφίες και 11.400 συλλήψεις, ενώ φέτος, μόνο στο πρώτο δεκάμηνο, σχηματίστηκαν 19.500 δικογραφίες και έγιναν 12.150 συλλήψεις.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η αύξηση των καταγγελιών οδηγεί αναπόφευκτα και σε αύξηση των συλλήψεων, με αρκετούς δράστες να προφυλακίζονται. Παράλληλα, έχουν επεκταθεί τα μέτρα προστασίας των θυμάτων, με νέες διατάξεις που προβλέπουν ότι οι δράστες δεν θα μπορούν να πλησιάζουν τη σύζυγο ή τα παιδιά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και σε προσωπική εμπειρία από επισκέψεις του σε αστυνομικά τμήματα, όπου συνάντησε γυναίκες «χτυπημένες, κακοποιημένες, με τα παιδιά τους», περιγράφοντας ότι αυτό τον οδήγησε να δεσμευτεί πως «σε αυτό το ζήτημα πρέπει να πάω από πάνω, να είμαι εκεί».

Τέλος, υπογράμμισε ότι έχει καταγραφεί φέτος αύξηση 12% στη χρήση του panic button, ενώ στο «100» οι κλήσεις για περιστατικά βίας αυξήθηκαν από 27.000 πέρσι σε 30.500 το τρέχον έτος.





