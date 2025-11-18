Χρυσός: Πτωτικές τάσεις στις τιμές

Πτωτικές τάσεις καταγράφει ο χρυσός για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, με την τιμή spot να υποχωρεί κατά 0,9% στα 4.010 δολάρια ανά ουγγιά και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ να μειώνονται κατά 1,6% στα 4.009,20 δολάρια. Η πτώση συνδέεται με την ενίσχυση του δολαρίου και τη μείωση των προσδοκιών για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Edward Meir της Marex, «το δολάριο είναι ισχυρότερο και μέρος των κερδοσκοπικών κινήσεων έχει μειωθεί την τελευταία εβδομάδα, ενώ η αγορά χρυσού φαίνεται να οδεύει προς εδραίωση». Το ενδιαφέρον στρέφεται αυτή την εβδομάδα στα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία, όπως η έκθεση μισθοδοσίας εκτός γεωργίας, που θα δημοσιευθεί την Πέμπτη και θεωρείται ένδειξη της υγείας της μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως.

Η ANZ επισημαίνει ότι οι πιθανότητες για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο έχουν μειωθεί στο 42% από σχεδόν 100% τον Σεπτέμβριο, γεγονός που έχει περιορίσει την επενδυτική όρεξη για χρυσό. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα η ζήτηση αναμένεται να στηριχθεί από γεωπολιτική αβεβαιότητα, ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος, τάσεις αποδολαριοποίησης και αγορές από κεντρικές τράπεζες.

Η πτώση των πολύτιμων μετάλλων επεκτείνεται και σε άλλα προϊόντα: η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,2% στα 49,58 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κατά 1% στα 1.517,73 δολάρια και το παλλάδιο κατά 1,5% στα 1.372,05 δολάρια.

Το δολάριο παραμένει ισχυρό έναντι των βασικών νομισμάτων, καθιστώντας τον χρυσό πιο ακριβό για κατόχους άλλων νομισμάτων. Παράλληλα, οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να «προχωρήσει αργά» σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, ενισχύουν την προσοχή των επενδυτών και περιορίζουν τις πιθανότητες νέας μείωσης μέσα στον επόμενο μήνα.

Τα επερχόμενα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία του χρυσού, ο οποίος τείνει να αποδίδει καλύτερα σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και οικονομικής αβεβαιότητας.

