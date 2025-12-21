«Χρυσός» στο Πανελλήνιο ο Γιώργος Πλέας της Παναχαϊκής

«Χρυσός» στο Πανελλήνιο ο Γιώργος Πλέας της Παναχαϊκής
21 Δεκ. 2025 16:27
Pelop News

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για τον Γιώργο Πλεά της Παναχαϊκής  ο οποίος σήμερα  κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο  στον τελικό των 60 κιλών στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας που διεξαγεται στην Πάτρα και πρόσθεσε ένα ακόμα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του.

Ο Πατρινός πυγμάχος ήταν εξαιρετικός και νίκησε με ομόφωνη απόφαση  τον Θόδωρο Σταυράκη του Ολυμπιακού ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Την απονομή του μεταλλίου έκανε ο αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής Κώστας Σβόλης ο οποίος συνεχάρη θερμά τον Γιώργο Πλέα, αλλά και τον προπονητή του Νίκο Πλέα.

