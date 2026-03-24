Χτυπήθηκαν δυο ιρανικές υποδομές, λίγο μετά την «στροφή» Τραμπ

Λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική στροφή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι αναστέλλει για πέντε μέρες τα πλήγματα τα οποία είχε απειλήσει να εξαπολύσει εναντίον ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι δύο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν έγιναν στόχος αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Σε συνέχεια των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει ο σιωνιστής και Αμερικανός εχθρός, έγιναν στόχος το κτίριο διοίκησης και ο σταθμός φυσικού αερίου της οδού Καβέχ στην Ισφαχάν», σύμφωνα με το Fars, το μοναδικό πρακτορείο που μετέδωσε αυτή την επίθεση.

Οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν μερικές ζημιές», πρόσθεσε το Fars χωρίς να αναφέρει την πηγή του.

Η Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, είναι η παλιά πρωτεύουσα της περσικής αυτοκρατορίας.

Πάντα σύμφωνα με το Fars, «επίθεση» είχε επίσης στόχο «τον αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χοραμσάρ», πόλη-λιμάνι στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε το Fars, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της πόλης που συνορεύει με το Ιράκ. Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι ο σταθμός παραγωγής λειτουργεί κανονικά και ότι η παροχή φυσικού αερίου δεν έχει διακοπεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



