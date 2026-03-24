Ισραηλινά μέσα: «Ο Χαμενέϊ συμφώνησε με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις»

Πολλοί λένε ότι η 9 Απριλίου η πιθανότερη ημερομηνία για το τέλος του πολέμου

24 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Θολό το τοπίο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ – ΗΠΑ με Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υποστηρίζει πως οι συνομιλίες ξεκίνησαν, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν έχει κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Παλιότερα, το Ιράν, υποστήριξε πως για να τερματιστεί ο πόλεμος πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των Ιρανών, τα οποία δύσκολα θα γίνουν αποδεκτά από τις αντίπαλες δυνάμεις. Υποστήριξαν δεν πως μόνο η Τεχεράνη μπορεί να αποφασίσει για το τέλος του πολέμου.

Ισραηλινά μέσα που επικαλούνται Ισραηλινούς αξιωματούχους, δηλώνουν πως οι ΗΠΑ βλέπουν την 9η Απριλίου ως την ημερομηνία – στόχο για το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Μέχρι τότε, ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν θα συνεχίζουν τις μάχες αλλά και τις διαπραγματεύσεις, αν ισχύουν όλα όσα έχει αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβαλε για 5 ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, σε μία προσπάθεια να σβήσει τις φωτιές που έχει «ανάψει».

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ενημερώσει το Ισραήλ σχετικά με τις επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Παρά τις διαψεύσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης και το ιρανικό κοινοβούλιο, ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ακόμα πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και να καταλήξει σε συμφωνία.

Αυτές οι πληροφορίες έρχονται στο φως την ώρα που η ιρανική κυβέρνηση απειλεί με «εκπλήξεις» Ισραήλ και Ιράν.

