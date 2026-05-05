«Coco-mat Village» στο πρώην «Alexander Bay» – Επένδυση 56 εκατ. ευρώ στα Αραχωβίτικα

Το 2026 διαμορφώνεται ως κομβική χρονιά για την Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, την εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων της οικογένειας Ευμορφίδη (Coco-Mat) με αιχμή του δόρατος τη μεγάλη τουριστική επένδυση στα Αραχωβίτικα, κοντά στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Η εταιρεία, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητα και τον μηδενικό δανεισμό που πέτυχε το 2025, περνά σε φάση επιθετικής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση σε τουριστικά και οικιστικά projects υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε η διοίκηση την περασμένη εβδομάδα.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική κατέχει η δημιουργία του Coco-mat Village, ενός σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος στα Αραχωβίτικα Πάτρας, που θα περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο και εξοχικές κατοικίες. Το έργο αναπτύσσεται σε έκταση 22 στρεμμάτων και προϋπολογίζεται στα 56,7 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση της εταιρείας Μπλε Κέδρος. Ηδη η εταιρεία βρίσκεται σε φάση κατεδαφίσεων των παλιών κτιρίων και οριστικοποίησης του master plan, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες αδειοδότησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην είσοδο της Πάτρας.

Το ακίνητο, που αποκτήθηκε το 2023 έναντι 1,8 εκατ. ευρώ μέσω πλειστηριασμού, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την περιοχή. Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο «Alexander Bay», ένα εγκαταλελειμμένο συγκρότημα της δεκαετίας του ’70, το οποίο για σύντομο χρονικό διάστημα υπήρξε σημαντικός τουριστικός προορισμός. Μετά την παύση λειτουργίας του και την αποτυχία επαναλειτουργίας από τον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Αντζουλάτο, το ακίνητο κατέληξε σε εγκατάλειψη, με τη σημερινή του εικόνα να απέχει σημαντικά από το παρελθόν του. Η νέα επένδυση της οικογένειας Ευμορφίδη φιλοδοξεί να αναστρέψει αυτή την εικόνα, επαναφέροντας την περιοχή στον τουριστικό χάρτη.

Η δυναμική αυτή κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο οκτώ έργων συνολικού ύψους 93,3 εκατ. ευρώ. Οπως τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ευμορφίδης, η Μπλε Κέδρος εισέρχεται σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων αυξήθηκε σε 43 μονάδες το 2025 από 38 το 2024, ενώ η αξία του ανέρχεται στα 117,1 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα εκτοξεύθηκαν στα 14,6 εκατ. ευρώ από μόλις 1,6 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να μηδενίζει παράλληλα τον δανεισμό της. Σε λειτουργικό επίπεδο, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη από πωλήσεις ακινήτων ενισχύθηκαν θεαματικά.

Η επένδυση στα Αραχωβίτικα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη project, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης που συνδέει την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής με τη μακροπρόθεσμη αξία για την εταιρεία και τους μετόχους της.

