Coldplay: Άνοιξαν οι πόρτες για τη συναυλία της χρονιάς στο ΟΑΚΑ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Άνοιξαν οι πόρτες για τη μεγάλη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ, όπου σπεύδουν χιλιάδες φανς για να ακούσουν τη μουσική του αγαπημένου συγκροτήματος.

Ήδη πριν ανοίξουν οι πόρτες για να μπουν οι φανς στον χώρο της συναυλίας των Coldplay, περίμεναν απ’ έξω εκατοντάδες άτομα, παρά την έντονη ζέστη.

Οι πόρτες άνοιξαν περίπου στις 17:00 το απόγευμα και ο κόσμος άρχισε να γεμίζει τον χώρο, όπου αναμένεται να παρευρεθούν 60.000 άτομα σήμερα και άλλα τόσα αύριο, στη δεύτερη ημέρα της συναυλίας των Coldplay.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συναυλία πέρα από τον μουσικό της χαρακτήρα, θα έχει και ορισμένες οικολογικές δραστηριότητες, μιας και ο Κρις Μάρτιν με την παρέα του έχουν έντονη «πράσινη» συνείδηση.

Κάπως έτσι οι θεατές θα δουν τις ειδικά διαμορφωμένα σκηνικά, με τα στατικά ποδήλατα, στα οποία ο αναβάτης θα μπορέσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια να ξεχωρίζουν.

Επίσης, σύμφωνα με το newsit, τα ειδικά βραχιολάκια LED που θα φορούν οι θεατές, έχουν φτιαχτεί από ανακυκλώσιμα υλικά, με τους διοργανωτές μάλιστα να καλούν τον κόσμο να τα επιστρέψει μετά το τέλος της συναυλίας.

Όπως είναι λογικό η συναυλία των Coldplay έχει στόχο να περάσει μηνύματα για την αγάπη και την προστασία του πλανήτη, με μέρος των εσόδων να διατίθενται για το καθάρισμα των ωκεανών κι άλλες δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος.

Κινήσεις που δείχνουν στο κοινό πως η μουσική πέρα από ψυχαγωγία, μπορεί και να έχει άλλες δράσεις.

Άλλωστε, οι ίδιοι οι Coldplay δημοσίευσαν νωρίτερα οδηγίες για την αντιμετώπιση της ζέστης, στις οποίες καλούν τον κόσμο να μην φτάσει πολύ νωρίς για τη συναυλία, να μην περιμένουν για πολλή ώρα στη ζέστη μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες και να φορούν αντηλιακό, αλλά και να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες, καθώς είναι καλύτερα να πίνουν νερό σε συνθήκες ακραίας ζέστης.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύουν λογαριασμοί στα social media μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη συναυλία, μέσω του soundcheck που κάνει η μπάντα πριν βγει στη σκηνή για να ενθουσιάσει τον κόσμο με τα κομμάτια και την ενέργειά της.

Μάλιστα, έχει ανέβει βίντεο που δείχνει τη στιγμή του soundcheck για ένα νέο κομμάτι του συγκροτήματος.

Σε ανάρτηση, σύμφωνα με το iefimerida, το συγκρότημα γράφει: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος ο Αρχιμήδης θα μπορούσε να εξηγήσει πώς μας πήρε τόσο πολύ καιρό να φτάσουμε στην Ελλάδα… αλλά η άφιξη στην Αθήνα έκανε την οδύσσεια πολύ πιο γλυκιά. Ανυπομονούμε να παίξουμε απόψε στο πανέμορφο Ολυμπιακό Στάδιο».

I’m not sure Archimedes himself could explain how it has taken us so long to get to Greece… but arriving in Athens has made the odyssey so much sweeter. We cannot wait to play tonight in the beautiful Olympic Stadium. W. X pic.twitter.com/SnzUNKDRq9

— Coldplay (@coldplay) June 8, 2024