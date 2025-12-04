Δ. Αχαΐα: Ανήλικη λιποθύμησε μετά από υπερβολική χρήση αλκοόλ, ακολούθησαν συλλήψεις

Μεγάλη η ανησυχία που προκάλεσε περιστατικό στη Δυτική Αχαΐα, όπου μια 17χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ευτυχώς άμεση αντίδραση του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της ανήλικης και να αποτρέψουν περαιτέρω επιπλοκές.

Πάτρα: Η επίθεση 13χρονων σε μικρότερο μαθητή, η σύλληψή τους, τα νέα δεδομένα και η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι

Μάλιστα το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν η νεαρή βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, φαίνεται πως κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Έπειτα από λίγες ώρες παρακολούθησης, η υγεία της σταθεροποιήθηκε και αποχώρησε.

Από την πλευρά της η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών: της οικοδέσποινας του σπιτιού όπου βρισκόταν η 17χρονη, καθώς και της μητέρας της ανήλικης. Όμως σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πάντως το συμβάν έρχεται να υπενθυμίσει τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της σωστής επίβλεψης που πρέπει να γίνεται.

