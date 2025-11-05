Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ένα θέμα που απασχόλησε είναι η εφαρμογή του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος σε χώρους δημοτικών κτιρίων.

Βέβαια, ο νόμος ισχύει εδώ και καιρό, όμως η πλευρά του Δήμου πλέον προχώρησε όχι μόνο στην εφαρμογή του, αλλά και σε ορισμό πρόστιμων για όσους παρανομούν.

Η απόφαση αναφέρει πρόστιμο 100 ευρώ για υπάλληλους ή πολίτες που «συλληφθούν» να καπνίζουν και πρόστιμα 500 ευρώ για όσους είναι προιστάμενοι/υπεύθυνοι εφαρμογής της νομοθεσίας.

Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα δύναται να διπλασιαστούν και πλέον θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά όσοι ανάψουν τσιγάρο εντός δημοτικών κτιρίων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



