Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια

Η απόφαση έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και λίγα 24ωρα.

Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
05 Νοέ. 2025 12:56
Pelop News

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ένα θέμα που απασχόλησε είναι η εφαρμογή του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος σε χώρους δημοτικών κτιρίων.

Βέβαια, ο νόμος ισχύει εδώ και καιρό, όμως η πλευρά του Δήμου πλέον προχώρησε όχι μόνο στην εφαρμογή του, αλλά και σε ορισμό πρόστιμων για όσους παρανομούν.

Η απόφαση αναφέρει πρόστιμο 100 ευρώ για υπάλληλους ή πολίτες που «συλληφθούν» να καπνίζουν και πρόστιμα 500 ευρώ για όσους είναι προιστάμενοι/υπεύθυνοι εφαρμογής της νομοθεσίας.

Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα δύναται να διπλασιαστούν και πλέον θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά όσοι ανάψουν τσιγάρο εντός δημοτικών κτιρίων.
