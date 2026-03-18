Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας: 1.000.000 ευρώ για μία πιο θωρακισμένη Αχαΐα

Ο Δήμος Πατρέων 224.000 ευρώ και ο Δήμος Αιγιαλείας 234.000 ευρώ

Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας: 1.000.000 ευρώ για μία πιο θωρακισμένη Αχαΐα
18 Μαρ. 2026 9:30
Pelop News

Με ανακοίνωσή της η Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας τόνισε ότι ο νομός στηρίζεται από την Κυβέρνηση με 1.000.000 ευρώ και θωρακίζεται με δράσεις πυροπροστασίας.

Πάτρα: Απεργία διάρκειας! Τα τρία «αγκάθια» που κατέβασαν τις «σημαίες» στα ταξί

Η ανακοίνωση:

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει τους Δήμους της Αχαΐας με 1.000.000 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας. Η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με πέρυσι και στόχος είναι οι Δήμοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο ικανοί να προστατεύουν τους πολίτες και το περιβάλλον.

Η κατανομή των πόρων:

• Δήμος Αιγιαλείας: 234.000€

• Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 164.000€

• Δήμος Ερυμάνθου: 165.000€

• Δήμος Καλαβρύτων: 215.000€

• Δήμος Πατρέων: 224.000

Με τη σωστή στήριξη και στοχευμένες δράσεις, οι Δήμοι της Αχαΐας ενισχύονται ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Μητέρα της Έμμας: «Μετά από 3,5 χρόνια ακούσαμε επιτέλους τη λέξη “ένοχη”»
11:34 Νεκρός 53χρονος οδηγός, κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα, ΒΙΝΤΕΟ
11:33 Καμπούλ: Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης
11:33 Λέσβος: Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό – Κλείνουν σφαγεία, σταματά το γάλα, αγωνία για το Πάσχα
11:30 Ασφυξία στον Περσικό Κόλπο: Αυξάνονται τα φορτωμένα τάνκερ, μειώνονται τα άδεια
11:25 Δήμος Καλαβρύτων: Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο
11:22 Μητσοτάκης: Κλείνει η συμφωνία με την Αυστραλία για αποφυγή διπλής φορολογίας – Τι είπε για ομογένεια, τουρισμό και επενδύσεις
11:20 Τα 5 βότανα που μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα και να ανακουφίσουν το στομάχι
11:19 Διπλωματικό μέτωπο στον ΟΗΕ για το χτύπημα στην Τεχεράνη – Τι υποστηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
11:16 Μαρινάκης για καύσιμα και κρίση στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι ο ΕΦΚ, αλλά όχι χωρίς δημοσιονομικό αντίβαρο
11:15 Στην Αριζόνα η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες – Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη λίμνη Πάουελ
11:15 Έρευνα σε 25 χώρες καταγράφει άνοδο στη χρήση κεταμίνης και κοκαΐνης στην Ευρώπη
11:09 21 συλλήψεις για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων – Πώς δρούσε η οργάνωση των 5 εκατ. ευρώ
11:07 Μετά τον Λαριτζανί, νέα αναφορά για πλήγμα κατά του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν
11:04 Τέμπη: Κάλεσμα για μαζική παρουσία στη Λάρισα στην έναρξη της μεγάλης δίκης
11:00 Από τα συντρίμμια στην ελπίδα: Γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου
10:55 ΝΑΤΟ ή Ορμούζ; Το νέο ρήγμα Τραμπ με την Ευρώπη και η σύγκρουση με τον Μακρόν
10:52 Με ανοιχτά μέτωπα η σύνοδος των Βρυξελλών για την ενέργεια – Τι ζητά η Ελλάδα
10:50 Έρευνες της ΕΛΑΣ για σοβαρό περιστατικό με 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε είσοδο πολυκατοικίας
10:49 Η Μυρτώ Αλικάκη μιλά για τον έρωτα, τη μητρότητα και το βάρος της αναγνωρισιμότητας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
