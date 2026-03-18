Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας: 1.000.000 ευρώ για μία πιο θωρακισμένη Αχαΐα
Ο Δήμος Πατρέων 224.000 ευρώ και ο Δήμος Αιγιαλείας 234.000 ευρώ
Με ανακοίνωσή της η Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας τόνισε ότι ο νομός στηρίζεται από την Κυβέρνηση με 1.000.000 ευρώ και θωρακίζεται με δράσεις πυροπροστασίας.
Η ανακοίνωση:
«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει τους Δήμους της Αχαΐας με 1.000.000 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας. Η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με πέρυσι και στόχος είναι οι Δήμοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο ικανοί να προστατεύουν τους πολίτες και το περιβάλλον.
Η κατανομή των πόρων:
• Δήμος Αιγιαλείας: 234.000€
• Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 164.000€
• Δήμος Ερυμάνθου: 165.000€
• Δήμος Καλαβρύτων: 215.000€
• Δήμος Πατρέων: 224.000
Με τη σωστή στήριξη και στοχευμένες δράσεις, οι Δήμοι της Αχαΐας ενισχύονται ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
