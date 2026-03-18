Πάτρα: Απεργία διάρκειας! Τα τρία «αγκάθια» που κατέβασαν τις «σημαίες» στα ταξί

Σε απεργία διαρκείας μετατράπηκε η προγραμματισμένη για 24ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα, καθώς χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση στο σωματείο «Αγιος Χριστόφορος» με μεγάλη συμμετοχή, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση κινητοποιήσεων με κλιμακούμενες 24ωρες απεργίες και στην πόλη.

Σίγουρα, λοιπόν, δεν θα κυκλοφορούν σήμερα ταξί στην αχαϊκή πρωτεύουσα και, εφόσον δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη από πλευράς υπουργείου, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε σήμερα το πρωί η μετάβαση με πούλμαν στην Αθήνα, όπου, μαζί με μέλη του ΣΑΤΑ, θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Μεταφορών.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Η «Π» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΔΣ, Γιώργο Σίδερη, ο οποίος ανέλυσε τα βασικά αιτήματα του κλάδου.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε συνεχόμενες 24ωρες απεργίες, ώστε να στείλουμε το μήνυμα ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν από το νέο νομοσχέδιο είναι τα εξής:

Καταργείται η έδρα στις εταιρείες μίσθωσης. Δηλαδή, κάποιος που μισθώνει ένα όχημα δεν υποχρεούται να έχει έδρα την Πάτρα, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τα ταξί.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το ποινικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται και παραβάσεις του ΚΟΚ. Εάν ένας οδηγός καταδικαστεί για παράβαση του ΚΟΚ, τότε κινδυνεύει να χάσει την άδεια ταξί που είναι άδικο.

Το τρίτο έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση, για την οποία έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν ότι στην Πάτρα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να λειτουργήσουν ταξί με ηλεκτρική ενέργεια.

Για τον λόγο αυτό συντονιζόμαστε με την απεργία του ΣΑΤΑ και, μέχρι να συζητηθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις».

Οπως έγινε γνωστό, η αναχώρηση των πούλμαν θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί (09:00) από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

