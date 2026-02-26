Δ. Κανελλόπουλος: «Ανύπαρκτη η αντιπλημμυρική προστασία στον Ερύμανθο»

«Επίθεση» στην δημοτική αρχή Ερυμάνθου σχετικά με το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας έκανε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου, Διαμαντής Κανελλόπουλος με αφορμή τα πολλά προβλήματα που κατεγράφησαν τα προηγούμενα 24ωρα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση: «Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε ένταση, ανέδειξαν με τον πιο δραματικό τρόπο τη γύμνια των υποδομών μας. Οι εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, οι ζημιές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η δυσχέρεια πρόσβασης σε αγροτικές επιχειρήσεις και καλλιέργειες δεν αποτελούν μόνο συνέπεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αποτελούν και αποτέλεσμα της διαχρονικής αμέλειας και της έλλειψης πρόληψης από τους αρμόδιους φορείς.

Δυστυχώς, για άλλη μια φορά η πρόληψη αντιπλημμυρικής προστασίας, ήταν ανύπαρκτη, τόσο από τη μεριά του Δήμου όσο και από τη μεριά της Περιφέρειας.

Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση. Και όταν αυτή απουσιάζει, το κόστος το πληρώνουν οι δημότες, οι αγρότες και η τοπική οικονομία.

Απαιτούμε άμεση καταγραφή των ζημιών, σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων και ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης, ώστε να μη ζήσουμε ξανά τα ίδια.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της παραγωγικής δραστηριότητας του τόπου μας δεν μπορεί να περιμένει”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



