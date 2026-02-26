Δ. Κανελλόπουλος: «Ανύπαρκτη η αντιπλημμυρική προστασία στον Ερύμανθο»

Θυμίζουμε οτι ο Δήμος Ερυμάνθου έχει κυρηχθεί σε έκτακτη ανάγκη και έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία καταγραφής ζημιών

Δ. Κανελλόπουλος: «Ανύπαρκτη η αντιπλημμυρική προστασία στον Ερύμανθο»
26 Φεβ. 2026 15:22
Pelop News

«Επίθεση» στην δημοτική αρχή Ερυμάνθου σχετικά με το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας έκανε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου, Διαμαντής Κανελλόπουλος με αφορμή τα πολλά προβλήματα που κατεγράφησαν  τα προηγούμενα 24ωρα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση: «Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε ένταση, ανέδειξαν με τον πιο δραματικό τρόπο τη γύμνια των υποδομών μας. Οι εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, οι ζημιές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η δυσχέρεια πρόσβασης σε αγροτικές επιχειρήσεις και καλλιέργειες δεν αποτελούν μόνο συνέπεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αποτελούν και αποτέλεσμα της διαχρονικής αμέλειας και της έλλειψης πρόληψης από τους αρμόδιους φορείς.

Δυστυχώς, για άλλη μια φορά η πρόληψη αντιπλημμυρικής προστασίας, ήταν ανύπαρκτη, τόσο από τη μεριά του Δήμου όσο και από τη μεριά της Περιφέρειας.

Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση. Και όταν αυτή απουσιάζει, το κόστος το πληρώνουν οι δημότες, οι αγρότες και η τοπική οικονομία.

Απαιτούμε άμεση καταγραφή των ζημιών, σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων και ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης, ώστε να μη ζήσουμε ξανά τα ίδια.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της παραγωγικής δραστηριότητας του τόπου μας δεν μπορεί να περιμένει”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ