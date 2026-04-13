Δάφνη Πηνείας – Αμαλιάδα: Τραυματισμός ανηλίκου από κροτίδα και σύλληψη του πατέρα του!

Ο ανήλικος, σε πλατεία τοπικής κοινότητας, προέβη στην ανάφλεξη και στη ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι

13 Απρ. 2026 14:33
Pelop News

Συνελήφθησαν ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα στο χωριό Δάφνη Πηνείας του δήμου Ήλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός ανήλικος και ο πατέρας του, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, ο ανήλικος, ενώ βρισκόταν στην πλατεία του χωριού για την Ανάσταση προέβη στην ανάφλεξη και στη ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

