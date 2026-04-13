Δάφνη Πηνείας – Αμαλιάδα: Τραυματισμός ανηλίκου από κροτίδα και σύλληψη του πατέρα του!
Ο ανήλικος, σε πλατεία τοπικής κοινότητας, προέβη στην ανάφλεξη και στη ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι
Συνελήφθησαν ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα στο χωριό Δάφνη Πηνείας του δήμου Ήλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός ανήλικος και ο πατέρας του, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδικότερα, ο ανήλικος, ενώ βρισκόταν στην πλατεία του χωριού για την Ανάσταση προέβη στην ανάφλεξη και στη ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News