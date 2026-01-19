Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες

Μόλις σε διάστημα δύο ημερών, ο συριακός στρατός, με τη συνδρομή πολιτοφυλακών από αραβικές τοπικές φυλές, ανέτρεψε μια πραγματικότητα δεκαετίας στη βόρεια Συρία. Περιοχές που βρίσκονταν υπό κουρδικό έλεγχο από τις αρχές του εμφυλίου πέρασαν εκ νέου στη Δαμασκό, με ταχύτητα που αιφνιδίασε ακόμη και έμπειρους παρατηρητές.

Η κλίμακα της προέλασης δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών. Δεν επρόκειτο για περιορισμένη επιχείρηση πίεσης, αλλά για στρατηγική ανακατάληψη.

Η Ράκα ως σύμβολο και τρόπαιο – Από «πρωτεύουσα» του ISIS σε κόμβο κρατικής επαναφοράς

Η πτώση της Ράκα έχει βαρύ πολιτικό φορτίο. Η πόλη που υπήρξε το διαβόητο κέντρο του αυτοαποκαλούμενου Χαλιφάτου του Ισλαμικού Κράτους περνά ξανά στον έλεγχο του κράτους.

Βίντεο που έχουν επαληθευτεί από διεθνή μέσα κατέγραψαν μαχητές στο κέντρο της πόλης και ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες. Η κουρδική διοίκηση που εγκαθιδρύθηκε μετά την ήττα του ISIS αποσύρθηκε χωρίς μάχη μεγάλης κλίμακας. Το μήνυμα ήταν σαφές: η εποχή της αυτόνομης διακυβέρνησης τελειώνει.

Το πετρέλαιο αλλάζει χέρια – Ο πραγματικός πυρήνας της σύγκρουσης

Πέρα από το συμβολικό, η προέλαση έχει και σκληρό οικονομικό υπόβαθρο. Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαϊκού και ενεργειακού πλούτου της Συρίας περνά στον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης.

Κοιτάσματα-κλειδιά στο Ντέιρ εζ-Ζορ, υδροηλεκτρικά φράγματα στον Ευφράτη και κρίσιμες αγροτικές εκτάσεις αφαιρέθηκαν από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF). Η απώλεια αυτή υπονομεύει τη βιωσιμότητα κάθε μελλοντικής κουρδικής αυτονομίας.

Η συμφωνία και τα όριά της – Κατάπαυση πυρός με αστερίσκους

Η Δαμασκός ανακοίνωσε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις δυνάμεις του SDF. Ο ηγέτης τους, Μαζλούμ Αμπντί, επιβεβαίωσε αποχώρηση δυνάμεων από Ράκα και Ντέιρ εζ-Ζορ προς τη Χασάκα.

Ωστόσο, οι συγκρούσεις δεν σταμάτησαν πλήρως. Ανταλλαγές πυρών κοντά σε φυλακές του ISIS και σε κομβικά σημεία του Βορρά δείχνουν πόσο εύθραυστη παραμένει η συμφωνία. Η ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στον εθνικό στρατό παραμένει ανοιχτό και πολιτικά τοξικό ζήτημα.

Γιατί απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις – Η κόπωση των Αράβων και το τέλος της ανοχής

Οι Κούρδοι κυβέρνησαν επί χρόνια περιοχές με κυρίως αραβικό πληθυσμό. Η αρχική αποδοχή, στο πλαίσιο του πολέμου κατά του ISIS, μετατράπηκε σταδιακά σε δυσαρέσκεια και, τελικά, σε ανοιχτή εχθρότητα. Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ, η μεταβατική ηγεσία του Άχμαντ αλ-Σαράα απέρριψε κάθε συζήτηση για ομοσπονδιοποίηση. Η Δαμασκός ήθελε πλήρη πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο. Οι Κούρδοι δεν ήταν έτοιμοι να παραδώσουν εδάφη και όπλα. Το χάσμα δεν έκλεισε ποτέ.

Ο παράγοντας ISIS και η αμερικανική ανησυχία – Σταθερότητα ή νέο κενό ασφαλείας;

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με ανησυχία. Οι ΗΠΑ φοβούνται ότι η αναδιάταξη θα αποδυναμώσει τον αγώνα κατά των υπολειμμάτων του ISIS, ιδίως σε αγροτικές και ερημικές περιοχές.

Παραμένει ασαφές ποιος ελέγχει κρίσιμες εγκαταστάσεις κράτησης, όπως το στρατόπεδο αλ-Χολ. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ χαιρέτισε πάντως τη συμφωνία, μιλώντας για ευκαιρία επανένωσης της χώρας.

Η Δαμασκός κερδίζει έδαφος, αλλά όχι ακόμη ειρήνη

Η συριακή κυβέρνηση πέτυχε μια στρατηγική νίκη -μία ακόμη. Επανέφερε τον κρατικό έλεγχο, εξασφάλισε ενεργειακούς πόρους και αποδόμησε την κουρδική αυτονομία.

Αλλά η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη. Οι φυλετικές ισορροπίες, το μέλλον των SDF και ο παράγοντας ISIS συνθέτουν ένα εύφλεκτο μίγμα. Ο Βορράς επέστρεψε στη Δαμασκό. Το αν θα παραμείνει εκεί, μένει να αποδειχθεί, όπως μένει να αποδειχθεί εάν οι «θρυαλλίδες» του Ισλαμικού Κράτους θα βρουν αλλού «πρόσφορο» έδαφος για νέες «περιπέτειες».

