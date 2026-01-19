«Έπαθα σοκ, θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο», συγκλονίζει η Ελληνίδα που ζει στη Μάλαγα

Στην Ισπανία συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από τη σύγκρουση των δύο τρένων με τραγικό απολογισμό 39 νεκρούς, 100 τραυματίες και 33 αγνοούμενους στην Αδαμούθ της Κόρδοβα στην Ανδαλουσία το βράδυ της Κυριακής (19.1.25).

Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα

Ελληνίδα που ζει μόνιμα στην Ισπανία χρησιμοποίησε το τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo και έφτασε στη Μάλαγα μια ώρα πριν την σιδηροδρομική τραγωδία. Η Δήμητρα Κουμουνδούρου μίλησε στο Live News και περιέγραψε πώς έμαθε την τραγική είδηση για το δυστύχημα.

Το τρένο που εκτροχιάστηκαν τα τελευταία βαγόνια του ανήκει στην ιδιωτική εταιρία Iryo. Το δεύτερο στην κρατική σιδηροδρομική εταιρία Renfe. Είναι αυτό που έπεσε σε τεχνητό ανάχωμα βάθους 4 μέτρων. Εκεί υπήρξαν οι περισσότεροι νεκροί.

«Έφυγα από τη Μαδρίτη με τρένο στις 15:05 για Μάλαγα μετά από μια ώρα έγινε το δυστύχημα. Το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα έφυγε για Μαδρίτη γύρω στα 50 λεπτά αφότου έφτασα στη Μάλαγα», ανέφερε.

Όπως είπε, «χθες το τρένο πήγαινε λίγο πιο αργά μου έκανε εντύπωση». «Χρησιμοποιώ συχνά την ιδιωτική εταιρεία του τρένου. Τα τρένα είναι υπερσύγχρονα. Όπως έλεγα και σε φίλους μου Ισπανούς, δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τα Τέμπη, δεν υπάρχουν στροφές».

«Έπαθα σοκ, γιατί σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο», τόνισε.

«Δεν υπήρξε ανθρώπινο λάθος»

Το κλίμα που επικρατεί στην Ισπανία μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία περιέγραψε στο Live News και η Νάντια Χαλαμανδάρη, που επίσης διαμένει μόνιμα στη Μαδρίτη.

«Έχουν σταματήσει τα προγράμματα των ισπανικών καναλιών, μας ενημερώνουν συνεχώς και φυσικά όλοι εύχονται για την ανάρρωση των τραυματιών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει μια από τις πιο σοβαρές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών και η ερώτηση όλων είναι αν τα τρένα υψηλής ταχύτητας είναι ασφαλή. Δεν είχαμε σίγουρα ανθρώπινο λάθος», ανέφερε.

«Το τρένο που ενεπλάκη ήταν καινούργιο, δεν υπήρχε καμπύλη όταν έγινε η καταστροφή και οι υποδομές είχαν ανακαινιστεί πρόσφατα. Οπότε, εδώ όλοι μιλούν για ένα δυστύχημα περίεργο, παράξενο», πρόσθεσε.

