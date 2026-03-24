Δανία: Ανοιξαν οι κάλπες για εκλογές, ποια είναι φαβορί

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν ελαφρύ προβάδισμα εννέα εδρών στο μπλοκ της αριστεράς έναντι της δεξιάς, αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των 179 εδρών στο κοινοβούλιο της Δανίας.

24 Μαρ. 2026 11:39
Pelop News

Άνοιξαν οι κάλπες στη Δανία σήμερα για τις βουλευτικές εκλογές, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν να φαίνεται ότι θα κερδίσει τρίτη θητεία χάρη στην αντίσταση που προέβαλε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία.

«Η σύνθεση της μελλοντικής κυβέρνησης είναι πολύ αβέβαιη, αλλά είναι πιθανό ότι τελικά εκείνη (σ.σ. η Φρέντερικσεν) θα είναι επικεφαλής», δήλωσε στο AFP η Ελίζαμπετ Σβάνε, πολιτική αναλύτρια της εφημερίδας Politiken. «Ο κόσμος μπορεί να μην την συμπαθεί πραγματικά, αλλά τη θεωρεί μια καλή ηγέτιδα», πρόσθεσε.

Η 48χρονη Φρέντερικσεν, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που ηγείται της κυβέρνησης της Δανίας από το 2019, αντιστάθηκε στις ορέξεις του Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία και οι Δανοί αναγνώρισαν τις ηγετικές της ικανότητες, σχολίασε η Σβάνε.

«Πρόκειται για μια προσωπικότητα που συσπειρώνει σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια όπου οι Δανοί ανησυχούν: υπάρχουν η Γροιλανδία, η Ουκρανία, τα drones» που πετούν πάνω από τη χώρα, εξήγησε η αναλύτρια.

Εξάλλου «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια δεξιά κυβέρνηση, επειδή θα έπρεπε να συγκεντρώσει κόμματα από την άκρα δεξιά έως και πιο κεντρώα, τα οποία δεν έχουν πολύ καλές σχέσεις με την άκρα δεξιά», λέει ο Όλε Βέβερ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Οι τέσσερις έδρες των υπερπόντιων εδαφών – δύο της Γροιλανδίας και δύο των νησιών Φερόε—θα μπορούσαν να αλλάξουν την ισορροπία, όπως και οι βουλευτές του κόμματος των Μετριοπαθών, πρόεδρος του οποίου είναι ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

 

 

