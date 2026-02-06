Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία

Χάος στη Δανία, όπου δημόσια μέσα μεταφοράς σταμάτησαν τη λειτουργία τους, σχολεία έκλεισαν και πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα λόγω σημαντικών χιονοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το δανικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (DMI) εξέδωσε έκτακτο δελτίο για επεισόδια χιονιού στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, και ανατολικά της Γιουτλάνδης, όπου βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Όρχους, έως απόψε το βράδυ.

Στο Όρχους ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Η αστυνομία περιοχών γύρω από την Κοπεγχάγη συνέστησε να αποφεύγονται «όλες οι μη απαραίτητες μετακινήσεις».

Χάος στη Δανία, όπου δημόσια μέσα μεταφοράς σταμάτησαν τη λειτουργία τους, σχολεία έκλεισαν και πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα λόγω σημαντικών χιονοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το δανικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (DMI) εξέδωσε έκτακτο δελτίο για επεισόδια χιονιού στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, και ανατολικά της Γιουτλάνδης, όπου βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Όρχους, έως απόψε το βράδυ.

Στο Όρχους ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Η αστυνομία περιοχών γύρω από την Κοπεγχάγη συνέστησε να αποφεύγονται «όλες οι μη απαραίτητες μετακινήσεις». Παραμονή σχολικών διακοπών, πολλά σχολικά συγκροτήματα επέλεξαν να παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με το DMI, μπορεί να πέσει χιόνι έως και 30 εκατοστά κατά τόπους.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης προειδοποίησε για πιθανότητα «καθυστερήσεων και ακυρώσεων λόγω καταστάσεων χιονιού». Σήμερα το πρωί, οι πτήσεις προς το Βερολίνο και το Παρίσι ακυρώθηκαν.

Βόρεια της Γιουτλάνδης, το μετεωρολογικό ινστιτούτο εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για χιονοθύελλα.

Σύμφωνα με το DMI, μπορεί να πέσει χιόνι έως και 30 εκατοστά κατά τόπους.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης προειδοποίησε για πιθανότητα «καθυστερήσεων και ακυρώσεων λόγω καταστάσεων χιονιού». Σήμερα το πρωί, οι πτήσεις προς το Βερολίνο και το Παρίσι ακυρώθηκαν.

Βόρεια της Γιουτλάνδης, το μετεωρολογικό ινστιτούτο εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για χιονοθύελλα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



