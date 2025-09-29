Δανία: Επιστράτευση εφέδρων στη «σκιά» των drones στη Βαλτική

Η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει μία άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ

29 Σεπ. 2025 23:49
Pelop News

Η Δανία προχωρά σε μια σπάνια κίνηση, συγκεκριμένα στην επιστράτευση εφέδρων, έπειτα από εντολή που φέρεται να έχει ήδη εκδοθεί, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Οι έφεδροι καλούνται να επιστρέψουν εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια της χώρας. Η απόφαση ελήφθη με φόντο την «κρίσιμη», όπως τη χαρακτηρίζει το ρεπορτάζ, κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον ευρύτερο εναέριο χώρο της Βαλτικής.

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές που η Δανία ενεργοποιεί τέτοια μέτρα ασφαλείας. Η κυβέρνηση της Δανίας δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημες δηλώσεις. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το nyheder.tv2.dk, έχει γίνει κλήση εκατοντάδων εφέδρων.

Συστήματα αντι-drones και ραντάρ στη Δανία
Η Σουηδία είχε ανακοινώσει πως θα στείλει ραντάρ και στρατιωτικά συστήματα αντι-drones στη Δανία ενόψει ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, μετά τις διεισδύσεις drones που ανάγκασαν τη Δανία να κλείσει αρκετά αεροδρόμια, δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος είπε επίσης ότι η Ρωσία είναι πιθανόν να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες πτήσεις drones πάνω από σκανδιναβικά αεροδρόμια.

Στην Κοπεγχάγη άτυπη σύνοδος
Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει μία άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, με δύο κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη: την ενίσχυση της κοινής άμυνας της Ευρώπης και τη στήριξη της Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν σε μια άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν την ενίσχυση της κοινής άμυνας της Ευρώπης και τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα επανέλθουν και στα δύο θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Οκτωβρίου 2025», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην άτυπη συνάντηση θα προεδρεύσει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενώ χρέη οικοδεσπότη θα εκτελέσει η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πριν από τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρόπους για τη συνέχιση της οικονομικής, στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης στην Ουκρανία, ώστε να φτάσει στην ειρήνη με τη Ρωσία, με δίκαιους για εκείνη όρους.

«Μετά την πρόσφατη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, οι ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για τη συνέχιση της στήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της χώρας και των βημάτων προς την ένταξή της.

Θα συζητηθεί, ακόμα, η ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου αρκετών κρατών μελών της ΕΕ από τη Ρωσία.

Στην Κοπεγχάγη, οι ηγέτες θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα μέτρα και για την επίτευξη του στόχου «Αμυντική Ετοιμότητα 2030». Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν, ιδίως, στην ταχεία ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων, στη στήριξη της ανατολικής πτέρυγας και στη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής εποπτείας και του συντονισμού.

Ο χάρτης πορείας για τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για την αμυντική ετοιμότητα θα παρουσιαστεί και συζητηθεί στην επίσημη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Οκτωβρίου 2025.
