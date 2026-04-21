Δανία: Μαχαίρωσαν παίκτη της Μιντιλαντ

Η Μίντιλαντ βρίσκεται σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με τις Αρχές, ενώ η ομάδα στέκεται και στο πλευρό της οικογένειας του 19χρονου μέσου.

21 Απρ. 2026 12:32
Pelop News

Σοκάρει η είδηση ότι ένας 19χρονος παίκτη της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί,  τραυματίστηκε  σοβαρά, έχοντας δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της Μίντιλαντ, ο Αλαμάρα Τζαμπί υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε, πλέον ξύπνησε από τεχνητό κώμα που μπήκε και η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή.

Προς το παρόν παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες γύρω από την επίθεση που δέχθηκε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής την Κυριακή (19.04.2026) που μας πέρασε. Σύμφωνα με τη δανική εφημερίδα Tipsbladet, το περιστατικό συνέβη στην πόλη Χέρνινγκ.

Ο Τζαμπί έχει καταγωγή από τη Γουινέα-Μπισάου, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πορτογαλία και πλέον αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Μίντιλαντ, με τη φανέλα της οποίας έχει αγωνιστεί μία φορά.

Η δανική αστυνομία εξέδωσε επίσης ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι αναζητά έναν 20χρονο άνδρα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, σε σχέση με ένα περιστατικό μαχαιρώματος που σημειώθηκε την Κυριακή στο Χέρνινγκ.

