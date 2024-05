Δανία: Πυρκαγιά στα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού που παρασκευάζει το Ozempic – ΦΩΤΟ

Στις 19 Μαΐου 2024, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα γραφεία της Novo Nordisk, φαρμακευτικού κολοσσού με έδρα τη Δανία, στα περίχωρα της Κοπεγχάγης.

«Είναι μια τεράστια πυρκαγιά. Έχουμε αναπτύξει περί τους 100 πυροσβέστες», δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων Μάρτιν Σμιθ διευκρινίζοντας ότι το κτίριο έχει εκκενωθεί. Πρόκειται για τον φαρμακευτικό κολοσσό που παρασκευάζει το Ozempic.

🚨🇩🇰BREAKING: OZEMPIC MANUFACTURER’S HQ ON FIRE

Novo Nordisk’s global headquarters in Bagsvaerd, Denmark, was hit by fire as emergency services battle to bring the blaze under control.

The fire began outside and later spread to the offices.

There are no injuries reported.… pic.twitter.com/ObHlyTfRDF

