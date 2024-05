Αναγνωρίστηκε το κράτος της Παλαιστίνης: Το Ισραήλ ανακαλεί τους πρεσβευτές του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Νορβηγία, την Ιρλανδία και την Ισπανία αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στις διεθνείς σχέσεις, με πιθανές επιπτώσεις τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή όσο και για τις ευρύτερες σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ.

«Σήμερα, Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία ανακοινώνουν ότι αναγνωρίζουμε το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις. Οργή στο Ισραήλ προκάλεσε η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών να ανακαλεί «για διαβουλεύσεις» τους πρεσβευτές του στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις. «Σήμερα η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοινώνουν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο «για ιστορική ημέρα, σημαντική για την Ιρλανδία και την Παλαιστίνη».

«Τώρα κάθε ένας από εμάς θα λάβει όποια μέτρα είναι απαραίτητα σε εθνικό επίπεδο για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση αυτή», πρόσθεσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός. «Είμαι πεπεισμένος ότι και άλλες χώρες θα μας ακολουθήσουν και θα κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα τις επόμενες εβδομαδες», σημείωσε.

Today Ireland recognises the state of Palestine. We believe that recognition will contribute to peace and reconciliation in the Middle East.

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας θα αναγνωρίσει την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου, ανακοίνωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Την Τρίτη 28 Μαΐου το υπουργικό συμβούλιο της Ισπανίας θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Σάντσεθ: Ο Νετανιάχου δεν έχει ειρηνευτικό σχέδιο

«Θα αναγνωρίσουμε το κράτος της Παλαιστίνης για λόγους ειρήνης, συνοχής και δικαιοσύνης» είπε «και η αναγνώριση αυτή δεν είναι εναντίον του λαού του Ισραήλ, ενός λαού που εκτιμούμε, ενός αξιοθαύμαστου λαού, του οποίου η ιστορία συνδέεται με την Ισπανία. Ούτε είναι υπέρ της Χαμάς, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι».

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Ισπανία θα υποδεχθεί σύντομα 30 παιδιά από την Γάζα, παιδιά που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο για να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία της Ισπανίας. «Σε κάποια στιγμή που θα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και τα μέσα ενημέρωσης και η διεθνής κοινότητα μπορούν να δουν τι συμβαίνει στη Γάζα, θα συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες ενός από τα πιο σκοτεινά επεισόδια της ιστορίας και οι Ισπανοί θα μπορούν να πουν ότι ήταν στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», πρόσθεσε.

Η Ισπανία είναι μια από τις πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες που δεν είχαν κάνει ακόμη αυτό το βήμα, αν και τα περισσότερα κράτη στον κόσμο το κάνουν ήδη. Αυτή η πράξη επίσημης αναγνώρισης, έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα παρά πρακτικές και νομικές επιπτώσεις. Ήδη από το 2014 η ισπανική Βουλή είχε εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με μια πρόταση από την Σοσιαλιστική Ομάδα. (319 ψήφοι υπέρ, δύο αποχές και μία ψήφος κατά).

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μεταφόρτωσε στο X βίντεο απευθυνόμενο στο Δουβλίνο για το προειδοποιήσει πως αναγνωρίζοντας παλαιστινιακό κράτος θα μετατραπεί «σε πιόνι στα χέρια του Ιράν» και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Recognizing a Palestinian state will lead to more terrorism, instability in the region and jeopardize any prospects for peace.

Don’t be a pawn in the hands of Hamas. pic.twitter.com/81f7Gxweol

