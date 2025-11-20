Δασκάλα κατήγγειλε για «θώπευση» 6χρονο μαθητή! Ιδιόρρυθμη και «της Εκκλησίας», λένε κάτοικοι της περιοχής

Η είδηση προκάλεσε αμέσως αίσθηση, με την τοπική κοινωνία στο Λουτράκι να μιλά για μια υπόθεση που ξεφεύγει από τη λογική και να εκφράζει την απορία πώς μία εκπαιδευτικός έφτασε στο σημείο να καταθέσει μήνυση εις βάρος ενός παιδιού πρώτης Δημοτικού

Στο Λουτράκι μεγάλη είναι η αναστάτωση που έχει προκαλέσει η υπόθεση της δασκάλας εικαστικών που κατήγγειλε μαθητή της πρώτης δημοτικού για «θώπευση», έπειτα από ένα περιστατικό μέσα στην τάξη.

Η είδηση προκάλεσε αμέσως αίσθηση, με την τοπική κοινωνία να μιλά για μια υπόθεση που ξεφεύγει από τη λογική και να εκφράζει την απορία πώς μία εκπαιδευτικός έφτασε στο σημείο να καταθέσει μήνυση εις βάρος ενός παιδιού μόλις 6 ετών.

Κάτοικοι της περιοχής, που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, μεταφέρουν στο protothema.gr μια εικόνα που έρχεται να συμπληρώσει τα μέχρι τώρα δεδομένα. «Ξέρουμε ότι είναι λίγο ιδιόρρυθμη η δασκάλα, της εκκλησίας κλπ», αναφέρει κάτοικος που έχει άμεση εικόνα από την καθημερινότητα του σχολικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συμπεριφορά της θεωρείται αρκετά αυστηρή και συχνά δυσανάλογη για μικρά παιδιά.

Άλλοι κάτοικοι επισημαίνουν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ κάτι σοβαρό για την εκπαιδευτικό στο παρελθόν, ωστόσο θεωρούν υπερβολική την αντίδρασή της. «Δεν άκουσα κάτι άλλο» αναφέρει κάτοικος, προσθέτοντας όμως πως «είναι ακραίο να πάει να κάνει καταγγελία στην αστυνομία για παιδάκι Α’ Δημοτικού».

Την άγγιξε στο χέρι

Το περιστατικό, που φέρεται να ξεκίνησε όταν ο μικρός μαθητής πλησίασε τη δασκάλα για να της δείξει τη ζωγραφιά του και την άγγιξε στο χέρι, εξελίχθηκε απροσδόκητα. Αρχικά, η εκπαιδευτικός απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος προσπάθησε να διαχειριστεί το συμβάν με ψυχραιμία.

Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, η δασκάλα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Οι γονείς ενημερώθηκαν από την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια προσέφυγαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.

Η υπηρεσία διέταξε ΕΔΕ και αποφάσισε την άμεση μετακίνησή της σε δύο άλλα σχολεία, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

20 Νοέ. 2025 18:36
