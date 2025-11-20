Πέθανε ο εμβληματικός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Στα 74 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, γνωστός στην κοσμική Αθήνα και στον επιχειρηματικό κόσμο ως «Πανάρας», μέλος της ιστορικής οικογένειας που σφράγισε για δεκαετίες το ελληνικό λιανεμπόριο. Η αιτία θανάτου είναι ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Χανιά: Σορός άνδρα σε σήψη εντοπίστηκε σε παραλία στην Παλαιόχωρα

Απόγονος της οικογένειας που ξεκίνησε την επιχειρηματική της δράση το 1893 με ένα φαρμακείο στην Αθήνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη φαρμακοβιομηχανία μέσα από τη ΦΑΜΑΡ και στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων μέσω της Μαρινόπουλος Α.Ε., ο Πάνος Μαρινόπουλος υπήρξε μέρος της γενιάς που ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διεύρυνση του ομίλου σε νέες δραστηριότητες και διεθνείς συνέργειες. Διετέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες της οικογένειας, ενώ η δημόσια του παρουσία συνδύαζε τον επιχειρηματικό του ρόλο με έντονη κοινωνική δραστηριότητα.

Σπούδασε φαρμακευτική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια πολιτικές επιστήμες στο Παρίσι, γεγονός που τον τοποθέτησε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κύκλων επιρροής πέρα από το στενό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ήταν παντρεμένος με την Ιωάννα Μαρινόπουλου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, ενώ είχε ενεργή συμμετοχή και σε πολιτιστικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Νικολάου & Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Η οικογένεια Μαρινόπουλου υπήρξε για δεκαετίες ισχυρή οικονομική δύναμη, με την εταιρεία σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος» να φτάνει να λειτουργεί εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και να αποτελεί συνώνυμο της ίδιας της έννοιας του οργανωμένου λιανεμπορίου. Η κατάρρευση του ομίλου στα μέσα της δεκαετίας του 2010, οι οικονομικές πιέσεις, οι ανεπίλυτες υποχρεώσεις και τελικά η μεταβίβαση του δικτύου στον Σκλαβενίτη το 2017 αποτέλεσαν σημείο καμπής για την ελληνική αγορά τροφίμων και σηματοδότησαν το τέλος εποχής για μία από τις πιο ηχηρές «ελληνικές μεγαλοαστικές δυναστείες».

Ο Πάνος Μαρινόπουλος είχε ήδη αποσυρθεί από τον ενεργό ρόλο στα επιχειρηματικά κατά τα τελευταία χρόνια πριν την κρίσιμη περίοδο της κατάρρευσης, παραμένοντας όμως παρών σε θεσμικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Για τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, υπήρξε μια έντονη προσωπικότητα, με δημόσια παρουσία που ξεπερνούσε τα στενά όρια της οικογένειας και άφηνε αποτύπωμα τόσο σε επιχειρηματικά όσο και σε πολιτιστικά και κοινωνικά δίκτυα.

Ο θάνατός του προσθέτει ακόμη μια σελίδα σε μια μακρόχρονη επιχειρηματική ιστορία που σημάδεψε τη σύγχρονη Ελλάδα – από την εποχή όπου το όνομα «Μαρινόπουλος» κυριαρχούσε στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ, μέχρι τη θεαματική πτώση που άλλαξε τον χάρτη του λιανεμπορίου και άφησε πίσω της συζητήσεις για λάθος επιλογές, υπερβολική ανάπτυξη, εταιρική διακυβέρνηση και το τέλος μιας οικονομικής εποχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



