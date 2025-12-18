Δάσκαλος καράτε καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλακή για ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανηλίκων

Το κουβάρι της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στη Ρόδο, άρχισε να ξετυλίγεται τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η 15χρονη συνοδευόμενη από τους γονείς της μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού

Στη Ρόδο σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο 59χρονος δάσκαλος καράτε για ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών του, μιας 15χρονης και μιας 16χρονης.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, η απόφαση έχει ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, ενώ ο 59χρονος αθωώθηκε για την τρίτη καταγγελία που αντιμετώπιζε.

Το κουβάρι της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Νησιού των Ιπποτών, άρχισε να ξετυλίγεται τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η 15χρονη συνοδευόμενη από τους γονείς της μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. Εκεί κατήγγειλε ότι λίγες ημέρες πριν, ο δάσκαλος καράτε εισήλθε στα αποδυτήρια της σχολής την αγκάλιασε και τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος.

Είχε αλλάξει η συμπεριφορά της
Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και περιέγραψε, σύμφωνα με τη δικογραφία, πράξη χωρίς συναίνεση που της προκάλεσε φόβο και αμηχανία ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μάθημα αναφέροντας έντονη δυσφορία. Η μητέρα κατέθεσε ότι η κόρη της παρακολουθούσε μαθήματα καράτε με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή επί 5,5 χρόνια και περιέγραψε αλλαγή συμπεριφοράς του στις τελευταίες 6 προπονήσεις με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ερωτήσεις προς την ανήλικη.

Ο πατέρας επιβεβαίωσε ανάλογες πληροφορίες ενώ τρίτος ενήλικος από σχολικό περιβάλλον εκτός της σχολής καράτε κατέθεσε ότι ενημερώθηκε άμεσα από το παιδί για το περιστατικό.

Μετά τη δημοσιοποίηση της αρχικής καταγγελίας εμφανίστηκαν 2 ακόμη ανήλικες. Μία 16χρονη κατέθεσε ότι τον Δεκέμβριο του 2023 ο 59χρονος την άγγιξε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μια 14χρονη που υποστήριξε ότι είχε βιώσει κι εκείνη αντίστοιχη συμπεριφορά που την έκανε να αισθανθεί άβολα και αποχώρησε από τη σχολή.

Οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε έτερη δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και συνέδεσαν τις 2 υποθέσεις ως προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου, αξιολογώντας ξεχωριστά το κάθε περιστατικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της δίκης, 0 59χρονος αρνήθηκε ότι προέβη σε τέτοιου είδους πράξεις και ότι η συμπεριφορά του παρερμηνεύθηκε.

