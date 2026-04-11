Δασμοί 2026: Ρεκόρ εσόδων για τα τελωνεία, αλλά νέα πίεση στην αγορά

Τα τελωνεία γράφουν υψηλές εισπράξεις από τους δασμούς, αλλά το πραγματικό κόστος του εμπορικού πολέμου απλώνεται πλέον σε όλη την οικονομία.

11 Απρ. 2026 16:31
Pelop News

Ο πρώτος πλήρης χρόνος της νέας φάσης του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου αφήνει πίσω του μια διπλή εικόνα: από τη μία, τα τελωνεία καταγράφουν ισχυρή ενίσχυση των εσόδων τους και, από την άλλη, οι αγορές, οι επιχειρήσεις και οι εφοδιαστικές αλυσίδες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης πίεσης και αβεβαιότητας. Οι νέοι δασμοί που επιβλήθηκαν το 2025 και οι πρόσθετες παρεμβάσεις που δρομολογούνται για το 2026 δείχνουν ότι η εμπορική αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στις γεωπολιτικές δηλώσεις, αλλά περνά όλο και πιο έντονα στο πραγματικό κόστος της οικονομίας.

Σε εθνικό επίπεδο, τα στοιχεία που καταγράφονται στα ευρωπαϊκά τελωνεία δείχνουν ήδη την αλλαγή κλίματος. Στην Ισπανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα, τα έσοδα από δασμούς εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό το 2025, ξεπερνώντας αισθητά τον ρυθμό αύξησης των ίδιων των εισαγωγών. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η άνοδος δεν οφείλεται μόνο στον όγκο του εμπορίου, αλλά κυρίως στη σκλήρυνση της δασμολογικής πολιτικής και στις προληπτικές κινήσεις των εισαγωγέων μπροστά στον φόβο νέων επιβαρύνσεων.

Η βασική αιτία βρίσκεται στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη προτείνει το 2025 αντίμετρα 25% σε σειρά αμερικανικών προϊόντων, απαντώντας στους αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο. Η σύγκρουση αυτή αναδιαμόρφωσε τις εμπορικές ροές και επιβάρυνε το εισαγωγικό κόστος σε κρίσιμους κλάδους.

Παράλληλα, η ΕΕ άνοιξε νέο μέτωπο και απέναντι στις μαζικές εισαγωγές χαμηλού κόστους από ψηφιακές πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Από την 1η Ιουλίου 2026, τα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ θα επιβαρύνονται με σταθερό δασμό 3 ευρώ, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πίεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τον υπερβολικά φθηνό ανταγωνισμό και να κλείσει ένα καθεστώς που θεωρήθηκε στρεβλό για την αγορά.

Το μέτρο αυτό δεν είναι καθόλου δευτερεύον. Η ίδια η ΕΕ έχει καταγράψει εκρηκτική αύξηση στις εισροές χαμηλής αξίας, κυρίως από την Κίνα, με τα σχετικά πακέτα να φτάνουν σε δισεκατομμύρια τεμάχια ετησίως. Η νέα δασμολογική παρέμβαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αυστηρότερων ελέγχων, μεγαλύτερης εποπτείας και ενίσχυσης της τελωνειακής άμυνας της Ένωσης.

Ωστόσο, η θεαματική άνοδος των εσόδων δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη κρατούν και το μεγαλύτερο μέρος τους. Στο ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα κράτη της ΕΕ διατηρούν 25% των τελωνειακών εισπράξεων ως κόστος είσπραξης και το υπόλοιπο 75% κατευθύνεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για έναν βασικό πυλώνα των λεγόμενων παραδοσιακών ιδίων πόρων της Ένωσης.

Πίσω από τα ισχυρά τελωνειακά μεγέθη, όμως, διαμορφώνεται μια σαφώς πιο σύνθετη οικονομική εικόνα. Οι δασμοί ενισχύουν τα δημόσια έσοδα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν το κόστος εισαγωγής πρώτων υλών, ενδιάμεσων αγαθών και τελικών προϊόντων. Αυτό επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους και, σε αρκετές περιπτώσεις, μετακυλίεται στις τελικές τιμές. Η λογική του εμπορικού πολέμου μπορεί να αποδίδει ταμειακά, αλλά δεν είναι χωρίς παράπλευρο κόστος.

Το 2026 δείχνει ήδη ότι η τάση δεν ανακόπτεται. Με νέες δασμολογικές παρεμβάσεις, σκληρότερη στάση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπορικών μέτρων, οι ευρωπαϊκές οικονομίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο στόχους που δεν συμβαδίζουν πάντα εύκολα: την προστασία της εγχώριας παραγωγής και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε ένα όλο και πιο κατακερματισμένο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο.

