Δαβάκης στη Συνοδο Υπουργών Αμυνας ΝΑΤΟ: Στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων

Στις Βρυξέλλες, για τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, συμμετέχει σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Κατά την άφιξή του, ο κ. Δαβάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με ιστορικό υψηλών επιδόσεων και επενδύσεων στον αμυντικό τομέα. «Με σταθερά βήματα προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιοποιώντας έξυπνες και μεθοδικές λύσεις. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της Συνόδου θα δώσουν ώθηση στη Συμμαχία να προσαρμοστεί στις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

