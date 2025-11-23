ΔΕΕΠ Αχαΐας: Τα πρώτα αποτελέσματα από τα Καλάβρυτα
Οι διαδικασίες στις σημερινές εκλογές της ΔΕΕΠ Αχαΐας έχουν ολοκληρωθεί με τις εκλογές να κλείνουν στις 7 και ήδη έχει ξεκινήσει η καταμέτρηση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην Κλειτορία ψήφισαν συνολικά 237 άτομα εκ των οποίων τα 147 τον Αντώνη Κουνάβη και 86 τον Μάκη Κατσιγιάννη.
