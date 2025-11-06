ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Μήνυμα συμπαράστασης Κουνάβη για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη

Εγκάρδιο μήνυμα συμπαράστασης προς τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αντιμετωπίζει μια σοβαρή δοκιμασία υγείας, απέστειλε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση προς τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας, που δίνει με αξιοπρέπεια μια πολύ δύσκολη μάχη για την υγεία του.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης υπήρξε για δεκαετίες ενεργό και ανιδιοτελές μέλος της μεγάλης οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, προσφέροντας με ήθος και συνέπεια στον τόπο, στην κοινωνία και στην παράταξή μας.

Όλα τα μέλη της ΔΕΕΠ και των τοπικών οργανώσεων της περιοχής μας βρίσκονται με σκέψη και ευγνωμοσύνη στο πλευρό του και εκφράζουν ειλικρινείς ευχές δύναμης και κουράγιου στον ίδιο και στους οικείους του αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η σκέψη μας τον συντροφεύει».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



