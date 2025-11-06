ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Μήνυμα συμπαράστασης Κουνάβη για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη

Δύσκολες ώρες για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη. Ανακοίνωση του προέδρου της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας Αντώνη Κουνάβη

ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Μήνυμα συμπαράστασης Κουνάβη για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
06 Νοέ. 2025 20:29
Pelop News

Εγκάρδιο μήνυμα συμπαράστασης προς τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αντιμετωπίζει μια σοβαρή δοκιμασία υγείας, απέστειλε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση προς τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας, που δίνει με αξιοπρέπεια μια πολύ δύσκολη μάχη για την υγεία του.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης υπήρξε για δεκαετίες ενεργό και ανιδιοτελές μέλος της μεγάλης οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, προσφέροντας με ήθος και συνέπεια στον τόπο, στην κοινωνία και στην παράταξή μας.

Όλα τα μέλη της ΔΕΕΠ και των τοπικών οργανώσεων της περιοχής μας βρίσκονται με σκέψη και ευγνωμοσύνη στο πλευρό του και εκφράζουν ειλικρινείς ευχές δύναμης και κουράγιου στον ίδιο και στους οικείους του αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η σκέψη μας τον συντροφεύει».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ
21:03 Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο τραυματίας
20:53 Η πρώτη νίκη έφερε χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς – Δηλώσεις
20:47 Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική
20:38 Κρυμμένος θησαυρός σε κήπο στη Γαλλία: Βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα ενώ έσκαβε για πισίνα
20:29 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Μήνυμα συμπαράστασης Κουνάβη για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
20:22 Hellenic Train: Τι λέει για το περιστατικό με την αμαξοστοιχεία σε λάθος γραμμή στη Σίνδο
20:11 Αντεπίθεση Πιερρακάκη για τα ΕΛΤΑ: «77 Καταστήματα έκλεισαν επί ΣΥΡΙΖΑ»
20:05 «Grand Hotel»: Ο Πέτρος επιστρέφει, θερμή υποδοχή του Γιάννη Κουκουράκη στα social
20:00 Πάτρα: Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο», κλιμάκια εφοριακών στα ταμεία των κέντρων διασκέδασης
19:50 ΑΔΜΗΕ – Μανουσάκης: Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
19:43 Κίλι Σφακιανάκη: Οι τελευταίες της επιθυμίες
19:37 Οι διαιτητές στα ματς Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας
19:35 Φάμελλος: Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη αλλά φορολογική αδικία
19:27 Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο: Στο στόχαστρο στόχοι της Χεζμπολάχ
19:25 Το «ευχαριστώ» του Ερυθρού Αστέρα στον Ερμή
19:17 Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ, μετά και την σύλληψη του δεύτερου υπόπτου
19:10 Οπλοστάσιο της Χαμάς στη Βιέννη – Σύλληψη υπόπτου στο Λονδίνο, τι εξετάζουν οι Αρχές
19:04 Οι πολίτες προχώρησαν, οι πολιτικοί όχι
18:55 Μαρινάκης κατά Πελετίδη για τις πινακίδες των τραπεζών: «Ρε παιδιά είμαστε με τα καλά μας;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ