Δεύτερη μέρα πτώσης για το χρηματιστήριο, αλλά κράτησε δυνάμεις

Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.036,77 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.109,22 μονάδες.

09 Μαρ. 2026 17:55
Για δεύτερη μέρα με πτωτικό πρόσημο έκλεισε το χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς επηρεάζεται από την εν εξελίξει γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Ο Γενικός δείκτης διατηρήθηκε τελικά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, αν και νωρίτερα είχε πλησιάσει το φετινό αρνητικό ρεκόρ, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη 3 Μαρτίου (2.074,42 μονάδες). Παράλληλα, έχασε λίγο κάτω από -1% έναντι περίπου -4% στα χαμηλά ημέρας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/3), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 19,99 μονάδες ή -0,94% και έκλεισε στις 2.102,61 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.036,77 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.109,22 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται πλέον σε -0,85%.
Τα βιομηχανικά blue chips δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις, με πτώση κοντά στο -3% για τον κλαδικό δείκτη FTSE IN. Οι μετοχές του ομίλου Viohalco ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών, χάνοντας μεταξύ -4,5% και -6,5%. Με πτώση περίπου -2% ακολούθησαν οι τράπεζες.

Από την άλλη πλευρά, ανοδικά επιμένουν οι μετοχές των διυλιστηρίων λόγω του «άλματος» στις τιμές του πετρελαίου. Η Motor Oil έκλεισε με κέρδη +3% πάνω από τα 37 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Άνοδο +3% κατέγραψε και η Metlen, η οποία έβγαλε αντίδραση έχοντας επωφεληθεί ταυτόχρονα από το ράλι στο αλουμίνιο.

Sell off καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, οι οποίες αποτιμούν μια πιο παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που σχετίζεται με το Ιράν, μετά την κλιμάκωση των εντάσεων από τις ΗΠΑ και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, με επίκεντρο τον Περσικό Κόλπο. Με ράλι +30% ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες πλησίασαν ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Πλέον, το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται στο +5,6% και τα $96 το βαρέλι και το μπρεντ στο +6,5% και τα $98,7 το βαρέλι.

