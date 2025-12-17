Δεύτερη μέρα σερί πτώσης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Σε «μάχη» μεταξύ αγοραστών και πωλητών μετατράπηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να ισορροπεί στη «ζώνη» των 2.080-2.090 μονάδων. Η Αθήνα δεν κατάφερε να αποφύγει τις απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αλλά κράτησε απόσταση ασφαλείας από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (17/12), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 3,01 μονάδες ή -0,14% και έκλεισε στις 2.083,49 μονάδες.

Σε περίπου 13 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.077,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.090,88 μονάδες. Το ΧΑ καταγράφει οριακή άνοδο (+0,02%) εντός του Δεκεμβρίου και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +41,77%, με άλλες 7 συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, που θα είναι το πέμπτο συνεχόμενο έτος ανόδου.

Σε έντονα πτωτικό έδαφος συνέχισε να κινείται η Eurobank μετά την χθεσινά «βουτιά» κατά -4,4%. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν επίσης ο ΟΠΑΠ και ο ΟΤΕ, ενώ πιέσεις δέχθηκε η Intralot στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Αντίθετα, η Titan έπιασε νέα κορυφή ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 48 ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ElvalHalcor έφτασε μία «ανάσα» από το υψηλό 18ετίας (Οκτώβριος 2007) των 4 ευρώ, ενώ νέο ρεκόρ σημείωσε και η συγγενική Noval Property. «Άλμα» +4% σημείωσε η ΑΒΑΞ, η οποία έκλεισε σε υψηλό 16 ετών (Ιανουάριος 2010), ξεπερνώντας τα 2,8 ευρώ στα υψηλά ημέρας.

