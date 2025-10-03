ΔΕΗ και Euroleague συνεχίζουν τη συνεργασία τους για 2η χρονιά

Η φετινή αγωνιστική σεζόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Final Four της EuroLeague 2026 επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

03 Οκτ. 2025 16:40
Pelop News

Η ΔΕΗ συνεχίζει δυναμικά για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία της με την Euroleague Basketball, ως Εθνικός Χορηγός Ενέργειας μέχρι το 2027, στηρίζοντας ενεργά τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις EuroLeague και BKT EuroCup στην Ελλάδα.

Δυναμική προβολή και πρωτοβουλίες βιωσιμότητας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΗ θα εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στους αγώνες των ελληνικών ομάδων της Euroleague και του EuroCup, εντός γηπέδου αλλά και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Επιπλέον, η συνεργασία αξιοποιεί το εκτεταμένο ψηφιακό οικοσύστημα της Euroleague Basketball, προσφέροντας στη ΔΕΗ μοναδικές ευκαιρίες προβολής και αλληλεπίδρασης μέσω πολλαπλών ψηφιακών πλατφορμών.

Με την έναρξη της νέας σεζόν στις 30 Σεπτεμβρίου, η ΔΕΗ παρουσιάζει τη νέα της τηλεοπτική καμπάνια με το μήνυμα: «ΔΕΗ PowerUp The Game: Η χαρά του παιχνιδιού θέλει ενέργεια. Τη δική μας», αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενέργειας να ενώνει φιλάθλους και ομάδες, αλλά και να απογειώνει την εμπειρία του μπάσκετ.

Παράλληλα, η συνεργασία της ΔΕΗ με την Euroleague επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει τη δέσμευσή του στο μπάσκετ, στηρίζοντας ενεργά το άθλημα σε όλες του τις μορφές, από τις κορυφαίες διοργανώσεις της Euroleague έως το 3×3 μπάσκετ, αναδεικνύοντας αξίες όπως η ομαδικότητα, το πάθος και το ευ αγωνίζεσθαι.

 
