Δείτε για ποιο λόγο έχουμε προσωρινή διακοπή στο Απόλλων-Προμηθέας 2014

Προσωρινή διακοπή έχουμε στο παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014, για την 10η αγωνιστική της National League 1 πριν από λίγο, καθώς οι διαιτητές Μαρινάκης, Λιότσος, 6 λεπτά και 42 δεύτερα πριν το τέλος, διακόψαν τον αγώνα και πήγαν στα αποδυτήριa.

Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι ορισμένοι φίλαθλοι πήγαν πίσω από τον πάγκο της γραμματείας και διαμαρτυρήθηκαν έντονα στους διαιτητές για τις τελευταίες τους αποφάσεις και έτσι αποφάσισαν να αποχωρήσουν προς το αποδυτήρια.

Εκεί, βρίσκεται η κομισάριος Τζαμάκου της αναμέτρησής για να διαπιστωθεί ποιο ακριβώς είναι το αίτημα των ρέφερι ώστε να επαναρχίσει ο αγώνας.

ΝΕΟΤΕΡΟ: Συμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι 3 διαιτητές έχουν ζητήσει να ενισχυθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και ο αγώνας θα ξεκινήσει πάλι. Μόλις βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο.

