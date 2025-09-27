Δείτε γιατί σταματά την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστεκόταν στον Πάνο Ρούτσι

Δείτε γιατί σταματά την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστεκόταν στον Πάνο Ρούτσι
27 Σεπ. 2025 17:37
Pelop News

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο σήμερα (27/09/2025) από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο. Μάλιστα σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σταματά την απεργία πείνας.

Πάνος Ρούτσι: Ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο από το «Λαϊκό»

Ο απεργός πείνας αισθάνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έντονη αδιαθεσία και στις 00:01 το Σάββατο προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, πήρε εξιτήριο.

Σε πρόσφατη δήλωσή της, η γιατρός, Όλγα Κοσμοπούλου, ενημέρωσε πως ο Δημήτρης Οικονομόπουλος σταματά την απεργία πείνας.

«Λέγομαι Όλγα Κοσμοπούλου, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Παθολόγος. Εκπροσωπώ μια ομάδα έξι παθολόγων μέχρι στιγμής, που παρακολουθούμε σε συνεργασία και σε ένδειξη συμπαράστασης κυρίως στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και μέχρι χθες του κυρίου Οικονομόπουλου. ​Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του», δήλωσε η γιατρός.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:49 Συναγερμός: Εξαφανίστηκε 15χρονη από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα
19:40 Καιρός (28/09/2025): Πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις πρώτες δύσκολες συνθήκες
19:29 «Μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω», μαρτυρία που συγκλονίζει από τη γιορτή της Τσικουδιάς
19:15 Όρμπαν: Αντέγραψε τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa
19:08 Στη Σάμο συνελήφθη 29χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
18:57 Γερμανία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο στρατό της να καταρρίπτει drones
18:46 Κακοκαιρία: Άρχισαν τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, Δ. Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο
18:35 Τραμπ: Στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ! Ανέπτυξε την Εθνοφρουρά και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες μέσα στο καλοκαίρι
18:22 «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου» η Μαρία Λιονάκη σπάει την σιωπή της!
18:10 Ναρκωτικά με τζίρο 8 εκάτ. ευρώ! Ένας τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1.640 δενδρύλλια! ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Αιματοχυσία χωρίς τέλος στη Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις
17:49 Μέχρι το τέλος του 2025 συνδέεται με την Κυλλήνη η Πατρών-Πύργου
17:37 Δείτε γιατί σταματά την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστεκόταν στον Πάνο Ρούτσι
17:30 Ηράκλειο: Συναγερμός με κρούσμα μηνιγγίτιδας, 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική στο ΠΑΓΝΗ
17:22 Πειστική εμφάνιση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην πρόβα τζενεράλε ΦΩΤΟ
17:11 Ο κόσμος έχει τρελαθεί: Ομολόγησε τηλεοπτικά ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους !
17:00 Πάτρα: Στόχος η δημιουργία Κλινικής Μεταμοσχεύσεων
16:53 Πάνος Ρούτσι: Ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο από το «Λαϊκό»
16:41 Μυρμήγκια: Πώς θα απαλλαγείτε από τις ανεπιθύμητες επισκέψεις τους στην κουζίνα
16:30 Ο Παναθηναϊκός πρωτιά με το…καλημέρα στη League Phase του Europa League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ