Δείτε γιατί σταματά την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστεκόταν στον Πάνο Ρούτσι

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο σήμερα (27/09/2025) από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο. Μάλιστα σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σταματά την απεργία πείνας.

Πάνος Ρούτσι: Ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο από το «Λαϊκό»

Ο απεργός πείνας αισθάνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έντονη αδιαθεσία και στις 00:01 το Σάββατο προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, πήρε εξιτήριο.

Σε πρόσφατη δήλωσή της, η γιατρός, Όλγα Κοσμοπούλου, ενημέρωσε πως ο Δημήτρης Οικονομόπουλος σταματά την απεργία πείνας.

«Λέγομαι Όλγα Κοσμοπούλου, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Παθολόγος. Εκπροσωπώ μια ομάδα έξι παθολόγων μέχρι στιγμής, που παρακολουθούμε σε συνεργασία και σε ένδειξη συμπαράστασης κυρίως στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και μέχρι χθες του κυρίου Οικονομόπουλου. ​Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του», δήλωσε η γιατρός.

