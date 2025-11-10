Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως πήρε την απόφαση να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της, όταν αισθάνθηκε σίγουρη και έτοιμη να το κάνει

Κατερίνα Καινούργιου
10 Νοέ. 2025 10:54
Pelop News

Σε πελάγη ευτυχίας η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία την Κυριακή (09-11-2025) ανακοίνωσε πως είναι έγκυος. Στην έναρξη της εκπομπής «Super Katerina», οι συνάδελφοί της, την υποδέχτηκαν με ροζ μπαλόνια και η ίδια θέλησε να μιλήσει για το μεγάλο της όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Όπως αποκάλυψε περιμένει κοριτσάκι!

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως πήρε την απόφαση να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της, όταν αισθάνθηκε σίγουρη και έτοιμη να το κάνει. Στο ξεκίνημα της εκπομπής της, πήρε το λόγο και έστειλε τα δικά της μηνύματα στους τηλεθεατές.

«Ειδικά όταν ήρθε το καλοκαίρι άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά, από τα πρηξίματα, από τα νύχια αλλά ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ και η αλήθεια είναι…. να το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους και στη συνέχεια με το περιβάλλον μας, όταν περάσουν οι πρώτοι μήνες γιατί είναι η διαδικασία εξετάσεων. Από χθες έχω εισπράξει τόση θετική ενέργεια που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα τέλεια», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια ενώ το πλατό γέμισε με ροζ μπαλόνια και σχεδόν όλοι οι συνεργάτες της φορούσαν από κάτι ροζ στα ρούχα τους.

«Ευχαριστώ για τη διακριτικότητά σας γιατί λάμβανα μηνύματα που με διακριτικό τρόπο μου έλεγαν “πιστεύουμε ότι είσαι έγκυος και σου ευχόμαστε με το καλό”. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη και ευχαριστώ γιατί το ήθελα πολλά χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καμιά φορά αφήστε τα πράγματα να έρθουν όπως θα έρθουν.

Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες με την βοήθεια γιατρών με τις ορμόνες που πρέπει να πάρεις. Ίσως το άγχος της δουλειάς, πολλά πράγματα που με είχαν αγχώσει, δεν με άφησαν και όταν είπα το καλοκαίρι ότι σταματάω ένα διάστημα, ήρθε τόσο απλά, τόσο ομαλά και από μόνο του και αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω. Μπορεί να γίνει έτσι ξαφνικά από την μια στιγμή στην άλλη. Έλεγα “κοντεύω τα 40 δεν θα έρθει ένα παιδάκι;”. Ο θεός ξέρει»

«Οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο 4μηνο είναι πολύ κρίσιμο, για αυτό δεν το μοιράζεσαι. Καλό είναι να περάσει αυτό και μετά να το μοιραστείς δημόσια»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:33 Ασημένιο μετάλλιο για τη Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου
13:24 Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη
13:20 Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από την Πάτρα – Υποδοχή στις 27 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου
13:11 Φρίκη στην Ινδονησία: Ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου 8χρονη μπροστά στην οικογένειά της
13:06 Ανάσα για την πρωτοβάθμια υγεία: Πανελλαδική κάλυψη από τις ΚΟΜΥ το 2026
13:00 Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα
12:55 Ουκρανία: Εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικές επιθέσεις
12:54 Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO
12:50 «Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»
12:49 Νέα διάκριση για τον πρόεδρο του ΙΟ Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο
12:44 Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι βάζουν τη χώρα σε δοκιμασία – Προσοχή τις επόμενες ώρες
12:40 Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμπάς, τι σημαίνει αυτό
12:33 Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για τον Νόμο 5116/2024
12:32 Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί και βάζει «βραχιόλι»
12:30 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των πυρόπληκτων αγροτών: Ημερίδα στα Ροΐτικα για τη διαχείριση των ελαιοδέντρων
12:25 Στο 2% ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο
12:23 Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την τυφλή μητέρα του – «Με είχε κουράσει, δεν άντεχα άλλο»
12:18 Κατρίνης: «Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις δύο χρόνια – Η κυβέρνηση απαθής μπροστά στην κρίση»
12:15 Η Αντωνίου δεύτερη φορά σφυρίζει στο Champions League γυναικών
12:14 Ηράκλειο: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Προσοχή σκληρές εικόνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ