Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος

Σε πελάγη ευτυχίας η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία την Κυριακή (09-11-2025) ανακοίνωσε πως είναι έγκυος. Στην έναρξη της εκπομπής «Super Katerina», οι συνάδελφοί της, την υποδέχτηκαν με ροζ μπαλόνια και η ίδια θέλησε να μιλήσει για το μεγάλο της όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Όπως αποκάλυψε περιμένει κοριτσάκι!

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως πήρε την απόφαση να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της, όταν αισθάνθηκε σίγουρη και έτοιμη να το κάνει. Στο ξεκίνημα της εκπομπής της, πήρε το λόγο και έστειλε τα δικά της μηνύματα στους τηλεθεατές.

«Ειδικά όταν ήρθε το καλοκαίρι άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά, από τα πρηξίματα, από τα νύχια αλλά ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ και η αλήθεια είναι…. να το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους και στη συνέχεια με το περιβάλλον μας, όταν περάσουν οι πρώτοι μήνες γιατί είναι η διαδικασία εξετάσεων. Από χθες έχω εισπράξει τόση θετική ενέργεια που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα τέλεια», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια ενώ το πλατό γέμισε με ροζ μπαλόνια και σχεδόν όλοι οι συνεργάτες της φορούσαν από κάτι ροζ στα ρούχα τους.

«Ευχαριστώ για τη διακριτικότητά σας γιατί λάμβανα μηνύματα που με διακριτικό τρόπο μου έλεγαν “πιστεύουμε ότι είσαι έγκυος και σου ευχόμαστε με το καλό”. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη και ευχαριστώ γιατί το ήθελα πολλά χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καμιά φορά αφήστε τα πράγματα να έρθουν όπως θα έρθουν.

Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες με την βοήθεια γιατρών με τις ορμόνες που πρέπει να πάρεις. Ίσως το άγχος της δουλειάς, πολλά πράγματα που με είχαν αγχώσει, δεν με άφησαν και όταν είπα το καλοκαίρι ότι σταματάω ένα διάστημα, ήρθε τόσο απλά, τόσο ομαλά και από μόνο του και αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω. Μπορεί να γίνει έτσι ξαφνικά από την μια στιγμή στην άλλη. Έλεγα “κοντεύω τα 40 δεν θα έρθει ένα παιδάκι;”. Ο θεός ξέρει»

«Οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο 4μηνο είναι πολύ κρίσιμο, για αυτό δεν το μοιράζεσαι. Καλό είναι να περάσει αυτό και μετά να το μοιραστείς δημόσια»

