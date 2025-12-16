Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο της

Η Κάτια Ταραμπάνκο επιβεβαίωσε ότι χώρισε από τον σύντροφό της, ενώ είχαν φτάσει πολύ κοντά στον γάμο. Η παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τόνισε πως η περίοδος που διανύει, είναι αναγέννησης για την ίδια. Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα επεξεργάζεται τα επόμενα επαγγελματικά βήματα και δηλώνει σίγουρη για τον εαυτό της.

«Επέστρεψα στο σπίτι μου μετά τον χωρισμό. Δεν ευδοκίμησε η σχέση, συμβαίνουν αυτά στη ζωή», ανέφερε αρχικά η Κάτια Ταραμπάνκο. «Υπήρξε ένα βήμα στη σχέση μας, δεν εξελίχθηκε και για αυτό και γύρισα στο σπίτι μου. Από τον Σεπτέμβριο βιώνω μια αναγεννησιακή περίοδο. Άρχισα να αφουγκράζομαι εμένα. Δεν θέλω να εξαρτιέμαι από κανέναν άνθρωπο για τα δικά μου συναισθήματα. Στις περισσότερες σχέσεις μου αυτό έκανα» πρόσθεσε.

«Το γύρισα όλο ανάποδα. Κοιτάζω να με κάνω μόνη μου χαρούμενη. Χώρισα γιατί κοίταξα τον εαυτό μου. Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου πριν δημιουργήσω οικογένεια» είπε σε άλλο σημείο η Κάτια Ταραμπάνκο.

Κλείνοντας, μίλησε και για τη συμμετοχή της στην ποδοσφαιρική εκπομπή του Open, “Grande League”, λέγοντας: «Παίζω μπάλα λοιπόν. Είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που έχω κάνει στη ζωή μου. Σχολιάζω χωρίς να με νοιάζει αν θα με σχολιάζει κάποιος την άλλη μέρα».

Η νικήτρια του GNTM 2 έχει επιλέξει να προστατέψει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Μαρία Αντωνά είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο του 2025, ότι το μοντέλο ετοιμάζεται να παντρευτεί. Κάτι που τελικά δεν θα συμβεί.

