Δείτε ποια ομάδα της Αγγλίας θέλει τον Καρέτσα!
02 Δεκ. 2025 13:09
Pelop News

Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι επανέρχεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τον 18χρονο χαφ της Γκενκ μάλιστα να αποτελεί μια επιλογή ακόμα και για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν μια σειρά από ρεπορτάζ που υπάρχουν στην εφημερίδα «Het Laatste Nieuws», στην ιστοσελίδα «Sport Witness» αλλά και στο site «onefootball», επί του θέματος…

Επισημαίνοντας ότι οι «σίτιζενς» έχουν… αναθερμάνει το ενδιαφέρον τους για τον Καρέτσα, τον οποίο μάλιστα παρακολούθησαν εκ νέου πρόσφατα, αλλά και καταγράφοντας τον συναγωνισμό που ενδέχεται να συναντήσουν.

«Αναγνωρισμένος ως μια υποσχόμενη λύση στο κέντρο με ένα συναρπαστικό μέλλον, ο 18χρονος φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα και της ομάδας σκάουτινγκ σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο Καταλανός αναζητά ενεργά εναλλακτικές επιλογές πριν από το άνοιγμα του παραθύρου του Ιανουαρίου. Ο Ιανουάριος αναμένεται να είναι πολύ πιο ήσυχος, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Premier League παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά. Η Σίτι έχει ανανεώσει την πρόθεσή της να φέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Αγγλία και ήταν μία από τις 23 ομάδες που έστειλαν ανιχνευτές στην Cegeka Arena για να παρακολουθήσουν τον επιθετικό μέσο ζωντανά σε δράση την περασμένη εβδομάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Και σημειώνεται: «Πέρυσι, ο πατέρας του Καρέτσα επιβεβαίωσε ότι η Σίτι -μαζί με τη Λειψία και τη Μίλαν- παρακολούθησαν το ταλέντο σε αρκετές περιπτώσεις. Με γρήγορες κινήσεις, η Σίτι επιστρέφει στο παιχνίδι, αλλά αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, καθώς η Μίλαν, η Μονακό, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνουν ενδιαφέρον.

Συχνά συγκρινόμενος με παίκτες με παρόμοιο στυλ όπως ο Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Νεϊμάρ, ο Καρέτσας μπορεί να ελέγχει την μπάλα σε στενούς χώρους και να περνάει δυνατά τους αντιπάλους, αξιοποιώντας μια ικανότητα και με τα δύο πόδια».

