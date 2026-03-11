Δείτε ποια σειρά αλλάζουν μέρα και ώρα σε «Alpha» και «Open»

Στόχος των τηλεοπτικών σταθμών είναι να ανεβάσουν τα νούμερα τηλεθέασης

Δείτε ποια σειρά αλλάζουν μέρα και ώρα σε «Alpha» και «Open»
11 Μαρ. 2026 18:44
Pelop News

Στην «ουρά» της σεζόν οι προσπάθειες για βελτίωση των αριθμών συνεχίζονται και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν μεγάλες ανατροπές. Η σημερινή ανακοίνωση του open έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της διεύθυνσης ψυχαγωγίας από τον Θέμη Μάλλη και κάνει γνωστό πως δύο από τις τέσσερις ψυχαγωγικές εκπομπές του καναλιού… μετακομίζουν. Από την Δευτέρα 16 Μαρτίου το «Real View» θα προβάλλεται μεσημέρι, από Δευτέρα ως και Παρασκευή στις 14.15 αφήνοντας την prime time στις κινηματογραφικές ταινίες υπό τον γενικό τίτλο Open Cinema. Αναγκαστική μετακόμιση και για την εκπομπή του Θανάση Πάτρα «Ωρα για ψυχαγωγία» η οποία από 22 Μαρτίου θα προβάλλεται Κυριακή βράδυ στις 19.50 με τίτλο «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα», αφήνοντας οριστικά την μεσημεριανή ζώνη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τηλεθέαση των εκπομπών είχε προβληματίσει τα στελέχη του προγράμματος, τα οποία και αποφάσισαν να προχωρήσουν στις συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να ανέβουν τα νούμερα.
Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές που επιχειρούνται στον τηλεοπτικό σταθμό Alhpa και συγκεκριμένα στην prime time, είναι κινήσεις στρατηγικής και εξόντωσης του ανταγωνισμού καθώς πλέον στην ζώνη των 21.00 «απλώνονται» όλες οι επιτυχημένες οικογενειακές κωμωδίες, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι είναι αήττητες. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21.00 θα προβάλλεται το «Μπαμπά, σ’αγαπώ» και Πέμπτη και Παρασκευή «Το σόι σου». Το «Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» μετακινείται Τετάρτη και Πέμπτη στις 23.30. Δημιουργείται πλέον ένα ισχυρό μπλοκ που απλώνεται σε όλη την εβδομάδα και μένει να αποδεχθεί στην τηλεοπτική σκακιέρα το αποτέλεσμα.

