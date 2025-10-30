Δείτε ποιες πατρινές αθλήτριες κλήθηκαν για προπονήσεις-αξιολόγηση με την Εθνική ομάδα Γυναικών

Από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χάρη Παυλίδη κλήθηκαν οι παρακάτω αθλήτριες υδατοσφαίρισης Γυναικείων κατηγοριών, ώστε να παρουσιαστούν στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ», για προπονήσεις-αξιολογήσεις κα ανάμεσα τους είναι και 4 αθλήτριες από τη ΝΕΠ, αλλά και η Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου.

Αναλυτικά έχουν κληθεί οι εξής:

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 07:30:

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ:

Κεπενού Μαρία

Κοντάκου Ανδριάνα

Λαμπάτου Γεωργία

Τσίγκα Ειρήνη

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

Βάλβη Ελένη

Ελμισιάν Ελένη

Καπετοπούλου Εμμανουέλα Παρασκευή

Καρανάσιου Παναγιώτα

Κοβάσεβιτς Ευσταθία Νεφέλη

Κουτσαντά Ελισάβετ

Λουπάκη Φαίδρα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:

Κλεισούρα Ευφροσύνη

Μπίκου Αναστασία

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

Βούτσικα Ιωάννα

Καραγιάννη Γεωργία

Λαμπροπούλου Σοφία

Μοροχλιάδου Νικολέττα

Πλεμμένου Ευγενία

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 08:00:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ:

Κανελλοπούλου Ιωάννα

Λέκκου Αικατερίνη

Μαργαρίτη Κασσιάνα Μαρία

Μπιτσάκου Αφροδίτη

Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Παπαδοπούλου Μαρία Αλεξάνδρα

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

Δασκαλάκη Αγγελική

Μουστάκα Ιωάννα Χαραλαμπία

Τσιάρα Βασιλική-Αργυρούλα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ:

Καραγιάννη Ανδρονίκη

Μουζή Λυδία

Μπεκρή Αναστασία

Μπέτα Ελένη

Οικονόμου Όλγα

Σπανδωνίδου Λαμπρινή

Σταυρίδου Ειρήνη

Τσιουγκρη Νίκη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



