Δείτε ποιες πατρινές αθλήτριες κλήθηκαν για προπονήσεις-αξιολόγηση με την Εθνική ομάδα Γυναικών
Από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χάρη Παυλίδη κλήθηκαν οι παρακάτω αθλήτριες υδατοσφαίρισης Γυναικείων κατηγοριών, ώστε να παρουσιαστούν στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ», για προπονήσεις-αξιολογήσεις κα ανάμεσα τους είναι και 4 αθλήτριες από τη ΝΕΠ, αλλά και η Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου.
Αναλυτικά έχουν κληθεί οι εξής:
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 07:30:
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ:
Κεπενού Μαρία
Κοντάκου Ανδριάνα
Λαμπάτου Γεωργία
Τσίγκα Ειρήνη
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:
Βάλβη Ελένη
Ελμισιάν Ελένη
Καπετοπούλου Εμμανουέλα Παρασκευή
Καρανάσιου Παναγιώτα
Κοβάσεβιτς Ευσταθία Νεφέλη
Κουτσαντά Ελισάβετ
Λουπάκη Φαίδρα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:
Κλεισούρα Ευφροσύνη
Μπίκου Αναστασία
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:
Βούτσικα Ιωάννα
Καραγιάννη Γεωργία
Λαμπροπούλου Σοφία
Μοροχλιάδου Νικολέττα
Πλεμμένου Ευγενία
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 08:00:
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ:
Κανελλοπούλου Ιωάννα
Λέκκου Αικατερίνη
Μαργαρίτη Κασσιάνα Μαρία
Μπιτσάκου Αφροδίτη
Παπαδοπούλου Θεοδώρα
Παπαδοπούλου Μαρία Αλεξάνδρα
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:
Δασκαλάκη Αγγελική
Μουστάκα Ιωάννα Χαραλαμπία
Τσιάρα Βασιλική-Αργυρούλα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ:
Καραγιάννη Ανδρονίκη
Μουζή Λυδία
Μπεκρή Αναστασία
Μπέτα Ελένη
Οικονόμου Όλγα
Σπανδωνίδου Λαμπρινή
Σταυρίδου Ειρήνη
Τσιουγκρη Νίκη.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News