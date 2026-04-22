Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για τους ρέφερι σε National League 1 και National League 2

Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
22 Απρ. 2026 12:32
Pelop News

Διαιτητές από την Αθήνα και τη λίστα της Α Εθνικής όρισε η ΚΕΔ/ΕΟΚ να διευθύνουν το σημερινό (22/04/2026) παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014.

Απόλλων-Προμηθέας 2014, ισοφάριση ή τέλος στη σειρά;

Συγκεκριμένα τον Μανόλη Τσολάκο, τον Τάσο Κάρδαρη και τον Πέτρο Μπον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση με τους διαιτητές, που θα διευθύνουν τα σημερινά παιχνίδια σε National League 1 και National League 2 έχει ως εξής:

«National League 1

Play Off

1ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Αντ. Τρίτσης 18.30 ΚΟ Χολαργού-Ιωνικός Ν. Μαρτινάκος-Παπαϊωάννου-Στρέμπας (Καλαρέμας)

2ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-ΕΑ Προμηθέας Τσολάκος-Κάρδαρης-Μπον (Τζαμάκου)

Τ. Βογιατζής 20.00 Πανελευσινιακός-Εθνικός Λιβαδειάς Καρπάνος-Σπυρόπουλος-Λιόνας (Ζώης)

3ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Δ. Κραχτίδης 17.00 ΚΑΟ Δράμας-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 Ντούρας-Καντζουρίδης-Ράπτης (Γαίτάνης)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Ιωνικός Ιωνίας Αναστασιάδης Β.-Μαραμής-Κασούμης (Μπρίγκος)

Καλαμαριάς 17.00 Αρετσού Καλαμαριάς-ΔΕΚΑ Ταρενίδης-Τοπαλίδης-Τούσης (Πανταζής)

Play Out

1ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Αργοναυτών 17.00 Ερμής Αργυρούπολης-ΟΦΗ Ζιώγας-Λιαρομμάτης-Αργυρούδης (Παλάτος)

National League 2

Play off

1ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Γαργαλιάνων 17.00 Γαργαλιάνοι-Βαρθολομιό Νάστος-Παπαδόπουλος Ν.-Ασημακάκη (Κορομηλάς)

Ληξουρίου 17.00 ΝΕΟ Ληξουρίου-Παναχαϊκή Μπακετέα-Πλέγας-Λάγιος (Κρεσταινίτης)

2ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Εσπέρου 19.30 Ίκαρος Καλλιθέας-Απόλλων Σμύρνης Καλογριάς-Τσουρή-Λελεδάκη (Παπάντος)

Κοντοπευκου 19.00 ΚΑΠ-Δούκας Αντωνιάδης-Ιωάννου-Αναστασιάδης Π. (Βογιατζάκη)

3ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Δ. Περιστεράκης 13.30 Πανναξιακός-ΓΕ Αγ. Αναργύρων Παπαδόπουλος Χ.-Λεβεντάκος-Αλεξόπουλος Χ. (Καραμπίνης)

Π. Τριανταφύλλου 19.30 ΚΑΟ Μελισσίων-ΕΦΑΟ Ζωγράφου Ραπτογιάννης-Ρώτας-Σερίφης (Σαμρτζή)

4ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Αιδηψού 17.00 Σύλλας Αιδηψού-Ανόρθωση Βόλου Σκαλτσής-Αλεξόπουλος Π.-Πετράκης Ι. (Ιωάννου)

Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρ.-Αναγέννηση Καρδίτσας Κλεπουσνιώτου-Λυγούρας-Δώνης Α. (Μαρινέλης)

5ος Όμιλος

Τετάρτη 22/4

Εκπ. Φρυγανιώτη 19.00 Εκπ. Φρυγανιώτη-Γαλάτιστα Δέλλας-Σμπρίνης-Βογιάκης (Δροσόπουλος)

ΜΕΝΤ 17.00 ΜΕΝΤ-Ασπίς Ξάνθης Παζώλης-Παπαγιώτης-Σκρίνος (Μοσχοτόγλου)

Α2 Γυναικών

Play Off/Τελική Φάση

Πέμπτη 23/4

Αλεξάνδρειο 19.30 Άρης-Πάνθηρες Καβάλας Νικολαϊδης-Παπαγερίδης-Σιούλας (Σακελλαρίου)».

