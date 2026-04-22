Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για τους ρέφερι σε National League 1 και National League 2
Διαιτητές από την Αθήνα και τη λίστα της Α Εθνικής όρισε η ΚΕΔ/ΕΟΚ να διευθύνουν το σημερινό (22/04/2026) παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014.
Συγκεκριμένα τον Μανόλη Τσολάκο, τον Τάσο Κάρδαρη και τον Πέτρο Μπον.
Αναλυτικά η ανακοίνωση με τους διαιτητές, που θα διευθύνουν τα σημερινά παιχνίδια σε National League 1 και National League 2 έχει ως εξής:
«National League 1
Play Off
1ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Αντ. Τρίτσης 18.30 ΚΟ Χολαργού-Ιωνικός Ν. Μαρτινάκος-Παπαϊωάννου-Στρέμπας (Καλαρέμας)
2ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-ΕΑ Προμηθέας Τσολάκος-Κάρδαρης-Μπον (Τζαμάκου)
Τ. Βογιατζής 20.00 Πανελευσινιακός-Εθνικός Λιβαδειάς Καρπάνος-Σπυρόπουλος-Λιόνας (Ζώης)
3ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Δ. Κραχτίδης 17.00 ΚΑΟ Δράμας-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 Ντούρας-Καντζουρίδης-Ράπτης (Γαίτάνης)
Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Ιωνικός Ιωνίας Αναστασιάδης Β.-Μαραμής-Κασούμης (Μπρίγκος)
Καλαμαριάς 17.00 Αρετσού Καλαμαριάς-ΔΕΚΑ Ταρενίδης-Τοπαλίδης-Τούσης (Πανταζής)
Play Out
1ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Αργοναυτών 17.00 Ερμής Αργυρούπολης-ΟΦΗ Ζιώγας-Λιαρομμάτης-Αργυρούδης (Παλάτος)
National League 2
Play off
1ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Γαργαλιάνων 17.00 Γαργαλιάνοι-Βαρθολομιό Νάστος-Παπαδόπουλος Ν.-Ασημακάκη (Κορομηλάς)
Ληξουρίου 17.00 ΝΕΟ Ληξουρίου-Παναχαϊκή Μπακετέα-Πλέγας-Λάγιος (Κρεσταινίτης)
2ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Εσπέρου 19.30 Ίκαρος Καλλιθέας-Απόλλων Σμύρνης Καλογριάς-Τσουρή-Λελεδάκη (Παπάντος)
Κοντοπευκου 19.00 ΚΑΠ-Δούκας Αντωνιάδης-Ιωάννου-Αναστασιάδης Π. (Βογιατζάκη)
3ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Δ. Περιστεράκης 13.30 Πανναξιακός-ΓΕ Αγ. Αναργύρων Παπαδόπουλος Χ.-Λεβεντάκος-Αλεξόπουλος Χ. (Καραμπίνης)
Π. Τριανταφύλλου 19.30 ΚΑΟ Μελισσίων-ΕΦΑΟ Ζωγράφου Ραπτογιάννης-Ρώτας-Σερίφης (Σαμρτζή)
4ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Αιδηψού 17.00 Σύλλας Αιδηψού-Ανόρθωση Βόλου Σκαλτσής-Αλεξόπουλος Π.-Πετράκης Ι. (Ιωάννου)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρ.-Αναγέννηση Καρδίτσας Κλεπουσνιώτου-Λυγούρας-Δώνης Α. (Μαρινέλης)
5ος Όμιλος
Τετάρτη 22/4
Εκπ. Φρυγανιώτη 19.00 Εκπ. Φρυγανιώτη-Γαλάτιστα Δέλλας-Σμπρίνης-Βογιάκης (Δροσόπουλος)
ΜΕΝΤ 17.00 ΜΕΝΤ-Ασπίς Ξάνθης Παζώλης-Παπαγιώτης-Σκρίνος (Μοσχοτόγλου)
Α2 Γυναικών
Play Off/Τελική Φάση
Πέμπτη 23/4
Αλεξάνδρειο 19.30 Άρης-Πάνθηρες Καβάλας Νικολαϊδης-Παπαγερίδης-Σιούλας (Σακελλαρίου)».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News