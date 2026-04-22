Απόλλων-Προμηθέας 2014, ισοφάριση ή τέλος στη σειρά;

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 17.00, όποια ομάδα περάσει στα ημιτελικά των play-offs θα παίξει με μειονέκτημα έδρας κόντρα στην ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

 

 

 

 

 

 

 

22 Απρ. 2026 11:39
Pelop News

Σήμερα (22/04/2026) στις 17.00 ο Απόλλων θα παίξει στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα με τον Προμηθέα 2014 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play-offs της National League 1. Η πρόκριση κρίνεται στις τρεις νίκες με τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο να μεταφέρονται και τον Προμηθέα 2014 να προηγείται με 2-1.

Ο Απόλλων θέλει να ισοφαρίσει σε 2-2 και να στείλει τη σειρά σε 3ο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του Προμηθέα 2014.

Ο Προμηθέας 2014 θέλει να κάνει το 3-1 και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Πάντως όποια ομάδα και να προκριθεί θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, που είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος καθώς αν και νεοφώτιστη στην κατηγορία τερμάτισε στην 2η θέση στην κανονική περίοδο παίρνοντας αυτόματα το εισιτήριο για τα ημιτελικά των play-offs.

Μάλιστα η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έχει 2-0 νίκες τον Απόλλωνα από την κανονική περίοδο, ενώ είναι στο 1-1 με τον Προμηθέα 2ο14.

Καταλαβαίνετε ότι το σημερινό παιχνίδι Απόλλων-Προμηθέας 2014, παρουσιάζει για πολλούς λόγους πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ήδη αποτελεί το βασικό αντικείμενο συζήτησης στα μπασκετικά και όχι μόνο στέκια στην Πάτρα.

Στο άλλο παιχνίδι της α’ φάσης των play-offs του 2ου Ομίλου Πανελευσινιακός και Εθνικός Λιβαδειάς είναι στο 2-2 νίκες και όλα θα κριθούν στην τελευταία αναμέτρηση της σειράς, που θα γίνει επίσης σήμερα (22/4/2026) στην Ελευσίνα. Όποια ομάδα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι στα ημιτελικά θα παίξει με τον Κρόνο, που έχει και τις δύο στο 2-0 νίκες από την κανονική περίοδο.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη η πρωταθλήτρια του Ομίλου θα πάρει το εισιτήριο της ανόδου στην Elite League, ενώ η χαμένη των τελικών των play-offs θα έχει και δεύτερη ευκαιρία.

Συγκεκριμένα, θα παίξει μπαράζ σε ουδέτερη έδρα με τις άλλες δύο δευτεραθλήτριες και όποια πάρει σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα την πρώτη θέση θα ανέβει στην Elite League.

