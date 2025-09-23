Δείτε ποιος γνωστός ηθοποιός ήρθε στην Πάτρα για να παίξει χάντμπολ

Ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης θα φορέσει την νέα περίοδο την φανέλα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας στο πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας που πρόκειται να αρχίσει στις 1 Νοεμβρίου.

Ως αθλητής του χάντμπολ έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες σε όλες της εθνικές κατηγορίες. Στην Α1 εθνική έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Αναγέννηση Βύρωνα, ενώ στις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες στον Πανιώνιο, ΑΕΚ Βύρωνα, Δόξα Βύρωνα, Καματερό, ΟΦΝ Ιωνίας και Πολιτεία. Με την Ακαδημία των Σπορ έχει παίξει αρκετές φορές αντίπαλος μιλώντας πάντα με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα μας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει στενές φιλικές σχέσεις με τον αθλητή μας Αλέξη Παπαγιαννόπουλο που πλέον θα παίξουν συμπαίκτες.

Ο πρόεδρος της Πατρινής ομάδας Χρήστος Δεβελέγκας τόνισε για την μετεγγραφή του Γιάννη Αϊβάζη:

< Ο Γιάννης έχει προσφέρει ως αθλητής πάρα πολλά σε διάφορες ομάδες και συγχρόνως παράλληλα και στο άθλημα. Κατά καιρούς είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί και στην ομάδα μας, αλλά αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Είναι τιμή μας που ένας αθλητής εκτός Πατρών θα έρθει να βοηθήσει την ομάδα μας και μάλιστα στην Β΄ εθνική, αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα του, γεγονός που ελάχιστοι παίκτες από την Αθήνα έχουν κάνει το ίδιο.

Όπως θα μας τιμήσει μόνον και μόνον με την παρουσία του, έτσι και εμείς θα τιμήσουμε τον άνθρωπο και τον αθλητή Γιάννη Αϊβάζη, για όσα έχει προσφέρει μέχρι σήμερα τόσο στον πολιτισμό όσο και στον αθλητισμό >.

Ο Γιάννης Αϊβάζης δήλωσε για την μετεγγραφή του στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας:

< πάντα όταν αγωνιζόμουν αντίπαλος με την Πάτρα, θαύμαζα το σύνολο της προσπάθειας όλων στην ομάδα, να κρατήσουν το άθλημα σε μια επαρχιακή πόλη σε υψηλό επίπεδο και μάλιστα με Πατρινούς αθλητές. Όταν μου έγινε το τηλεφώνημα από τον φίλο μου τον Αλέξη Παπαγιαννόπουλο, κατευθείαν απάντησα θετικά, διότι η πόλη στο άθλημα τώρα έχει ανάγκη βοήθειας που έπεσε κατηγορία.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιθύνοντες της Ακαδημίας των Σπορ για την τιμή που μου έκαναν να με εντάξουν στο δυναμικό τους και θα προσπαθήσω με όσες δυνάμεις έχω να φανώ αντάξιος στους στόχους της ομάδας, διότι το άθλημα έχει ανάγκη οι επαρχιακές ομάδες να αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο >.

