Δείτε ποιος γνωστός ηθοποιός ήρθε στην Πάτρα για να παίξει χάντμπολ

Δείτε ποιος γνωστός ηθοποιός ήρθε στην Πάτρα για να παίξει χάντμπολ
23 Σεπ. 2025 12:09
Pelop News

Ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης θα φορέσει την νέα περίοδο την φανέλα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας στο πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας που πρόκειται να αρχίσει στις  1 Νοεμβρίου.

 Ως αθλητής του χάντμπολ έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες σε όλες της εθνικές κατηγορίες. Στην Α1 εθνική έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Αναγέννηση Βύρωνα, ενώ στις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες στον Πανιώνιο,  ΑΕΚ Βύρωνα, Δόξα Βύρωνα, Καματερό, ΟΦΝ Ιωνίας και Πολιτεία. Με την Ακαδημία των Σπορ έχει παίξει αρκετές φορές αντίπαλος μιλώντας πάντα με  τα καλύτερα λόγια για την ομάδα  μας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει  στενές φιλικές σχέσεις με τον αθλητή μας Αλέξη Παπαγιαννόπουλο που πλέον θα παίξουν  συμπαίκτες.

Ο πρόεδρος της Πατρινής ομάδας Χρήστος Δεβελέγκας τόνισε για την μετεγγραφή του Γιάννη Αϊβάζη:

< Ο Γιάννης έχει προσφέρει ως   αθλητής πάρα πολλά σε διάφορες ομάδες και συγχρόνως παράλληλα και στο άθλημα.  Κατά καιρούς είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί και στην ομάδα μας, αλλά αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί   λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Είναι τιμή μας που ένας αθλητής εκτός Πατρών θα έρθει να βοηθήσει την ομάδα μας και μάλιστα στην Β΄ εθνική, αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα  του,   γεγονός που ελάχιστοι παίκτες από την  Αθήνα  έχουν κάνει  το ίδιο.

Όπως θα μας τιμήσει μόνον και μόνον με την παρουσία του, έτσι και εμείς θα τιμήσουμε τον άνθρωπο και τον αθλητή Γιάννη Αϊβάζη,  για όσα έχει προσφέρει μέχρι σήμερα τόσο στον πολιτισμό όσο και στον αθλητισμό >.

Ο Γιάννης Αϊβάζης δήλωσε για την μετεγγραφή του στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας:

< πάντα όταν αγωνιζόμουν αντίπαλος με την Πάτρα, θαύμαζα το σύνολο της προσπάθειας όλων στην ομάδα,  να κρατήσουν το άθλημα σε μια επαρχιακή πόλη σε υψηλό επίπεδο και μάλιστα με Πατρινούς αθλητές. Όταν μου έγινε το τηλεφώνημα από τον φίλο μου τον Αλέξη Παπαγιαννόπουλο, κατευθείαν απάντησα θετικά,  διότι η πόλη στο άθλημα τώρα έχει ανάγκη βοήθειας που έπεσε κατηγορία.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιθύνοντες της Ακαδημίας των Σπορ  για την τιμή που μου έκαναν να με εντάξουν στο δυναμικό τους και θα προσπαθήσω με όσες δυνάμεις έχω να φανώ αντάξιος στους στόχους της ομάδας, διότι το άθλημα έχει ανάγκη οι επαρχιακές ομάδες να αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο >.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
14:17 Τέλος η κολύμβηση στα Καμένα Βούρλα! Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ