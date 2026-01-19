Δείτε που και πότε ανοίγει νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Αχαΐα ΦΩΤΟ

Το ξενοδοχείο θα είναι 12μηνης λειτουργίας και δεν θα αφορά μόνο την καλοκαιρινή σεζόν

Δείτε που και πότε ανοίγει νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Αχαΐα ΦΩΤΟ
19 Ιαν. 2026 17:01
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη λειτουργίας ενός ακόμη ξενοδοχείου δωδεκάμηνης λειτουργίας, στην Αχαΐα, έχει ξεκινήσει.

Πρόκειται για το σύγχρονο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων «ALS RESORT», το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στο Λαμπίρι Αχαΐας, σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα.

Το κτίριο που στο παρελθόν στέγαζε το παλαιό Δημαρχείο Λαμπιρίου αποκτά και πάλι ζωή, μέσα από μια πλήρη και εκ βάθρων ανακαίνιση, η οποία βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση. Οι εργασίες στο δομικό σκέλος του έργου έχουν ολοκληρωθεί και αυτή την περίοδο τα συνεργεία επικεντρώνονται στους εσωτερικούς χώρους, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό το ξενοδοχείο θα έχει 18 δωμάτια και επίσης θα διαθέτει εστιατόριο το οποίο θα αφορά  τόσο τους πελάτες τους καταλύματος, όσο και πελάτες εκτός ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος του ιδιοκτήτη είναι το ξενοδοχείο να ανοίξει επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ωστόσο, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι έτοιμο ήδη από τις αρχές Ιουλίου, προκειμένου να προλάβει την καλοκαιρινή τουριστική σεζόν, η οποία και φέτος αναμένεται να κινηθεί σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου.

Δείτε που και πότε ανοίγει νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Αχαΐα ΦΩΤΟ

Θυμίζουμε ότι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «ALS RESORT» είναι ο πατρινός επιχειρηματίας Γιώργος Αντωνόπουλος, ιδιοκτήτης της εταιρείας ΜΑΧΡΩ, ο οποίος προχωρά σε ένα νέο δυναμικό επιχειρηματικό βήμα στον τομέα του τουρισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:39 «Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του
18:27 Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες
18:15 Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
18:03 Ενεργοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
17:53 Νοκ-άουτ και για Μπασκόνια Ναν-Μήτρογλου, προβληματισμός στον Παναθηναϊκό
17:40 «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, ΒΙΝΤΕΟ
17:31 ΕΚΤΑΚΤΟ: Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού
17:23 Διαλύθηκε ο αρραβώνας και άρχισαν τους πυροβολισμούς! ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Καιρός: Βαρυχειμωνιά διαρκείας, η χώρα παραμένει στο«ψυγείο»
17:01 Δείτε που και πότε ανοίγει νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Αχαΐα ΦΩΤΟ
16:55 «Έπαθα σοκ, θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο», συγκλονίζει η Ελληνίδα που ζει στη Μάλαγα
16:52 Καθίζηση σε χωριό των Τζουμέρκων: «Ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι – Αναμένονται γεωλόγοι
16:43 Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη
16:34 Νίκος Καραχάλιος στον Peloponnisos FM: «Η Μαρία Καρυστιανού εμπλέκεται σε πολιτικά παιχνίδια που τελικά ευνοούν την κυβέρνηση»
16:21 Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα
16:12 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Έξυπνη ιδέα, ασφαλής εκτέλεση και μια έναρξη χωρίς κορύφωση
16:09 Υπό δέσμευση οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις
16:00 Eurovision: Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει και διεκδικεί ξανά μια νίκη για τη Νορβηγία
15:47 Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
15:33 Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ