Δείτε που και πότε ανοίγει νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Αχαΐα ΦΩΤΟ

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη λειτουργίας ενός ακόμη ξενοδοχείου δωδεκάμηνης λειτουργίας, στην Αχαΐα, έχει ξεκινήσει.

Πρόκειται για το σύγχρονο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων «ALS RESORT», το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στο Λαμπίρι Αχαΐας, σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα.

Το κτίριο που στο παρελθόν στέγαζε το παλαιό Δημαρχείο Λαμπιρίου αποκτά και πάλι ζωή, μέσα από μια πλήρη και εκ βάθρων ανακαίνιση, η οποία βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση. Οι εργασίες στο δομικό σκέλος του έργου έχουν ολοκληρωθεί και αυτή την περίοδο τα συνεργεία επικεντρώνονται στους εσωτερικούς χώρους, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό το ξενοδοχείο θα έχει 18 δωμάτια και επίσης θα διαθέτει εστιατόριο το οποίο θα αφορά τόσο τους πελάτες τους καταλύματος, όσο και πελάτες εκτός ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος του ιδιοκτήτη είναι το ξενοδοχείο να ανοίξει επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ωστόσο, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι έτοιμο ήδη από τις αρχές Ιουλίου, προκειμένου να προλάβει την καλοκαιρινή τουριστική σεζόν, η οποία και φέτος αναμένεται να κινηθεί σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου.

Θυμίζουμε ότι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «ALS RESORT» είναι ο πατρινός επιχειρηματίας Γιώργος Αντωνόπουλος, ιδιοκτήτης της εταιρείας ΜΑΧΡΩ, ο οποίος προχωρά σε ένα νέο δυναμικό επιχειρηματικό βήμα στον τομέα του τουρισμού.

