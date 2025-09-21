Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη

Έγινε πριν από λίγο γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη, της μεγάλης μορφής του πόλο της Πάτρας και του ΝΟΠ στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 τόσο ως πολίστας, όσο και ως κολυμβητής, αλλά και παράγοντας.

Η κηδεία του θα τελεστεί το μεσημέρι (14.00) της Δευτέρας (22/9) στον προαύλιο χώρο του Α΄ Νεκροταφείου και η ταφή του στο Β΄ Νεκροταφείο Λεύκας.

Πάτρα: Θλίψη στον υγρό στίβο, «έφυγε» ο Γιάννης Μάζης

Το αντίο του ΝΟΠ:

Γι ατον χαμό του εξέδωσε ανακοίνωση και η διοίκηση του ΝΟΠ που αναφέρει:

Ο Γιάννης Μάζης δεν είναι πιά μαζί μας.

Το ΔΣ του ΝΟΠ με μεγάλη λύπη αποχαιρετά έναν ακόμα δικό μας άνθρωπο, σπουδαίο πολίτη, παράγοντα, αθλητή και φίλο.



Ο Γιάννης Μάζης μαζί με την τρομερή παρέα του, αποδεκατισμένη πλέον αλλά διόλου λησμονημένη, συνέχισε στην δεκαετία του εξήντα τις διακρίσεις στην κολύμβηση και στο γουώτερ-πόλο, ακτινοβολώντας πανελλήνια την μοναδική παράδοση του ΝΟΠ και της Πάτρας.

Μέσα από διάφορες θέσεις και ιδιότητες στην διάρκεια της ζωής του υποστήριξε σθεναρά και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και οργάνωση του υγρού στίβου στην Ελλάδα.

Ο ΝΟΠ αποχαιρετά ένα σημαίνον δικό του στέλεχος και διαβιβάζει στην γυναίκα του, τα παιδιά του και στους δικούς του φίλους, τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους όλων των μελών και αθλητών/αθλητριών του Ομίλου.

Σε αναγνώριση της προσφοράς του στον υγρό στίβο, θα τηρηθεί στην μνήμη του ενός λεπτού σιγή στον πρώτο επίσημο εντός έδρας αγώνα της ανδρικής ή της γυναικείας ομάδας πόλο.

Σ.Σ. Στην φωτογραφία ο Γιάννης Μάζης είναι δεύτερος απο αριστερά στην πίσω σειρά.

