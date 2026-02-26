Δείτε σε ποια Ισπανική ομάδα αγόρασε μετοχές ο Ρονάλντο

Η Αλμερία έκανε την έκπληξη και έβαλε στο “ρόστερ” της τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο “αστέρα” να αγοράζει το 25% της ισπανικής ομάδας.

Η νέα επιχειρηματική κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πάρει επίσημη μορφή, με την αλμερία να ανακοινώνει ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε μέσω της “CR7 Sports Investments”, μιας νέας θυγατρικής της “CR7 SA”, μέσω της οποίας ο 41χρονος διεθνής Πορτογάλος διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις του.

Ο παίκτης της Αλ Νασρ δηλώνει στο δελτίο Τύπου ότι αυτή η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του ως επιχειρηματία και επενδυτή, αντανακλώντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση.

«Είχα εδώ και καιρό τη φιλοδοξία να συνεισφέρω στο ποδόσφαιρο πέρα ​από το γήπεδο. Η Αλμερία είναι μια ισπανική ομάδα με ισχυρά θεμέλια και σαφές αναπτυξιακό δυναμικό. Θέλω να συνεργαστώ με την ομάδα που την ηγείται για να υποστηρίξω την ομάδα στη νέα φάση ανάπτυξής της», δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η επίσημη ανακοίνωση περιγράφει την αγορά ως «στρατηγική επένδυση», αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί οικονομικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή. Η επένδυση αυτή ενισχύει την Αλμερία και δημιουργεί νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα της Segunda División.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



