Δείτε σε ποια Ισπανική ομάδα αγόρασε μετοχές ο Ρονάλντο

Δείτε σε ποια Ισπανική ομάδα αγόρασε μετοχές ο Ρονάλντο
26 Φεβ. 2026 16:36
Pelop News

Η Αλμερία έκανε την έκπληξη και έβαλε στο “ρόστερ” της τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο “αστέρα” να αγοράζει το 25% της ισπανικής ομάδας.

Η νέα επιχειρηματική κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πάρει επίσημη μορφή, με την αλμερία να ανακοινώνει ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε μέσω της “CR7 Sports Investments”, μιας νέας θυγατρικής της “CR7 SA”, μέσω της οποίας ο 41χρονος διεθνής Πορτογάλος διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις του.

Ο παίκτης της Αλ Νασρ δηλώνει στο δελτίο Τύπου ότι αυτή η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του ως επιχειρηματία και επενδυτή, αντανακλώντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση.

«Είχα εδώ και καιρό τη φιλοδοξία να συνεισφέρω στο ποδόσφαιρο πέρα ​από το γήπεδο. Η Αλμερία είναι μια ισπανική ομάδα με ισχυρά θεμέλια και σαφές αναπτυξιακό δυναμικό. Θέλω να συνεργαστώ με την ομάδα που την ηγείται για να υποστηρίξω την ομάδα στη νέα φάση ανάπτυξής της», δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η επίσημη ανακοίνωση περιγράφει την αγορά ως «στρατηγική επένδυση», αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί οικονομικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή. Η επένδυση αυτή ενισχύει την Αλμερία και δημιουργεί νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα της Segunda División.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ