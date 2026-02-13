Δείτε σε ποια πατρινή παρουσιάστρια ετοίμασαν τούρτα έκπληξη οι συνεργάτες της

Η Αγγελική Νικολούλη μετρά πάνω από 40 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας και καθηλώνει κάθε βδομάδα το τηλεοπτικό κοινό με το «Φως στο Τούνελ».

Δείτε σε ποια πατρινή παρουσιάστρια ετοίμασαν τούρτα έκπληξη οι συνεργάτες της
13 Φεβ. 2026 12:45
Pelop News

Η χθεσινή ήταν μία ιδιαίτερη ημέρα για την Αγγελική Νικολούλη, καθώς η παρουσιάστρια γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Αγγελική Νικολούλη, δέχτηκε μια ευχάριστη έκπληξη από την ομάδα της εκπομπής της.

Οι συνεργάτες της ετοίμασαν ένα εορταστικό βίντεο, το οποίο ανέβηκε στα social media της εκπομπής. Σε αυτό εμφανίζονται δύο τούρτες, η μία με φωτογραφίες της παρουσιάστριας και η άλλη με αστυνομικό θέμα, ενώ οι συνεργάτες της της στέλνουν προσωπικές ευχές.

Λίγο μετά, όπως φαίνεται στο βίντεο, η ίδια μπαίνει στο γραφείο και αιφνιδιάζεται από την έκπληξη που της έχουν οργανώσει.

«Χρόνια πολλά Αγγελική μας!» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, ενώ και στο βίντεο οι συνεργάτες της έστειλαν τις πιο γλυκές ευχές τους.

