Δείτε σε ποιο σημείο του πεζόδρομου ανοίγει νέο κατάστημα εστίασης

Σύντομα θα γίνει γνωστό πότε θα ανοίξει το κατάστημα με τις εργασίες να είναι στη τελική ευθεία

Δείτε σε ποιο σημείο του πεζόδρομου ανοίγει νέο κατάστημα εστίασης
05 Νοέ. 2025 11:22
Pelop News

Μια νέα πρόταση και ένα νέο κατάστημα εστίασης ανοίγει σε κεντρικό σημείο της Πάτρας τις επόμενες μέρες.

Πρόκειται για το μπερκεραδικο “jobby smash burger” που θα ανοίξει σύντομα στον πεζοδρόμο της Μαιζώνος, ανάμεσα στην Φιλοποίμενος  και την Γούναρη.

Οι εργασίες είναι στην τελική ευθεία και σύντομα θα γίνει γνωστή και η μέρα που θα ξεκινήσει την λειτουργία του, ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι με την έλευση του θα παρακινήσει και άλλους να ανοίξουν καταστήματα εστίασης στον πεζόδρομο της Μαιζώνος.

Ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστός επιχειρηματίας της Πάτρας ο οποίος διαθέτει ξενοδοχείο και στο παρελθόν διατηρούσε κατάστημα εστίασης.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
12:08 Αύξηση 4% στο 10μηνο για το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ