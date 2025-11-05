Δείτε σε ποιο σημείο του πεζόδρομου ανοίγει νέο κατάστημα εστίασης

Μια νέα πρόταση και ένα νέο κατάστημα εστίασης ανοίγει σε κεντρικό σημείο της Πάτρας τις επόμενες μέρες.

Πρόκειται για το μπερκεραδικο “jobby smash burger” που θα ανοίξει σύντομα στον πεζοδρόμο της Μαιζώνος, ανάμεσα στην Φιλοποίμενος και την Γούναρη.

Οι εργασίες είναι στην τελική ευθεία και σύντομα θα γίνει γνωστή και η μέρα που θα ξεκινήσει την λειτουργία του, ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι με την έλευση του θα παρακινήσει και άλλους να ανοίξουν καταστήματα εστίασης στον πεζόδρομο της Μαιζώνος.

Ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστός επιχειρηματίας της Πάτρας ο οποίος διαθέτει ξενοδοχείο και στο παρελθόν διατηρούσε κατάστημα εστίασης.

