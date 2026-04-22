Δείτε τι λύση βρήκε η Lufthansa για να εξοικονομήσει καύσιμα

22 Απρ. 2026 17:44
Pelop News

Η Lufthansa, μια από τις πιο ισχυρές αεροπορικές εταιρίες στην Ευρώπη, καταργεί  περισσότερες από 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων έως τον Οκτώβριο, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων την εξοικονόμηση κηροζίνης. Η προσαρμογή του πτητικού προγράμματος της εταιρίας άρχισε ήδη προχθές, μετά και την ανακοίνωση για το κλείσιμο της θυγατρικής της, CityLine.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας, ο όμιλος Lufthansa αφαιρεί 20.000 μη κερδοφόρες πτήσεις μικρών αποστάσεων από το πρόγραμμά του έως τον Οκτώβριο, εξοικονομώντας περίπου 40.000 τόνους κηροζίνης, της οποίας η τιμή έχει διπλασιαστεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Το πρόγραμμα πτήσεων θα βελτιστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου μέσω των έξι κόμβων του Ομίλου στην Φρανκφούρτη, στο Μόναχο, στη Ζυρίχη, στη Βιέννη, στις Βρυξέλλες και στη Ρώμη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες των εταιριών της Lufthansa θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο δρομολογίων της.

Ακριβαίνουν έως 30% τα προφυλακτικά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι πρώτες 120 καθημερινές ακυρώσεις πτήσεων, οι οποίες ισχύουν έως το τέλος Μαΐου, εφαρμόζονται από τη Δευτέρα, ενώ κάποια δρομολόγια έχουν προσωρινά ανασταλεί. Γενικότερα, λόγω περιορισμού της χωρητικότητάς της, η Lufthansa θα ανακοινώσει το αργότερο έως τις αρχές Μαΐου τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό των δρομολογίων της. Η εταιρία διαβεβαίωσε πάντως ότι αναμένει «σε μεγάλο βαθμό σταθερή προμήθεια καυσίμων» για τις ήδη προγραμματισμένες πτήσεις του θερινού προγράμματός της.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:50 62.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Λίβανο
18:45 Μελέτες προειδοποιούν: Πώς τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν τη σκέψη και τη μνήμη
18:41 Οδηγία στους Βέλγους για βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης, τι να περιείχε
18:36 Ζάκυνθος: Συναγερμός για λεπτοσπείρωση, μια γυναίκα νοσηλεύεται στην Πάτρα
18:32 Μαρινάκης: «Χωρίς πανηγυρισμούς επιστρέφουμε 500 εκατ. ευρώ στους πολίτες»
18:29 Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
18:22 Κώδικας Αυθεντικότητας: Πώς οι Τοπικές Παραδόσεις Γίνονται Παγκόσμια Τάση Μόδας
18:22 Κεφαλονιά – Υπόθεση Μυρτούς: Καταρρέει το αφήγημα των συλληφθέντων, τα τελευταία μηνύματα στην μητέρα της
18:20 Δείτε σε ποια ομάδα κλείνει ο πατρινός Αλέξανδρος Ράπτης!
18:12 Eurovision: Δείτε τι αποκάλυψε ο «Akylas» για τον τελικό της Βιέννης
18:07 Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Με το «κύμα» υπέρ Τσίπρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
18:03 Η Παναχαϊκή νίκησε και στο Ληξούρι και προκρίθηκε στους τελικούς
18:00 Η Τατιάνα Λοβέρδου μιλάει έξω από τα δόνια στην «Π»: «Απαγορευμένη η σύμπραξη με το ΔΗΠΕΘΕ»
17:55 Ντουμπάι: Γιατί κλείνουν τα εμβληματικά ξενοδοχεία
17:54 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:46 Γεραπετρίτης: Σοβαρές ζημιές στο πλοίο «Epaminondas», διαψεύδεται η κατάσχεση από το Ιράν
17:44 Δείτε τι λύση βρήκε η Lufthansa για να εξοικονομήσει καύσιμα
17:39 Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη
17:38 Λίβανος: Τρεις νεκροί από αεροπορικές επιδρομές
17:30 Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Δείτε τις πληρωμές που έρχονται την επομένη εβδομάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
