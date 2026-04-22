Η κρίση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να επηρεάζει και μια αγορά που δύσκολα θα περίμενε κανείς να βρεθεί στο επίκεντρο των ανατιμήσεων: τα προφυλακτικά. Η Karex, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία παγκοσμίως, προανήγγειλε ότι οι τιμές της μπορεί να αυξηθούν κατά 20% έως 30%, ή και περισσότερο αν συνεχιστούν τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η εταιρεία, με έδρα τη Μαλαισία, παράγει πάνω από 5 δισεκατομμύρια προφυλακτικά τον χρόνο και προμηθεύει μεγάλες μάρκες όπως οι Durex και Trojan, αλλά και δημόσια συστήματα υγείας, όπως το NHS στη Βρετανία, καθώς και προγράμματα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γκο Μία Κιάτ, η επιβάρυνση στο κόστος είναι πλέον τόσο έντονη, ώστε η μετακύλισή της στους πελάτες θεωρείται αναπόφευκτη.

Η πίεση προέρχεται από πολλές πλευρές. Από την έναρξη της σύγκρουσης, η Karex βλέπει αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, από το συνθετικό καουτσούκ και το νιτρίλιο έως τα αλουμινόφυλλα και τα λιπαντικά όπως το έλαιο σιλικόνης. Την ίδια ώρα, οι καθυστερήσεις στις αποστολές έχουν επιμηκύνει σημαντικά τους χρόνους παράδοσης: φορτία προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ χρειάζονται πλέον σχεδόν δύο μήνες, από περίπου έναν μήνα προηγουμένως.

Παράλληλα, η εταιρεία καταγράφει και άνοδο της ζήτησης, καθώς πολλοί πελάτες της διατηρούν χαμηλότερα αποθέματα από το συνηθισμένο εξαιτίας των καθυστερήσεων και των ελλείψεων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Karex, η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% μέσα στο έτος, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι διαθέτει πρώτες ύλες για τους επόμενους μήνες και σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της.

Η ευρύτερη εικόνα πίσω από αυτές τις ανατιμήσεις έχει να κάνει με την αστάθεια στις παγκόσμιες μεταφορές και στην ενέργεια. Η UNCTAD προειδοποιεί ότι οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ αυξάνουν το κόστος μεταφοράς και εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια οικονομία. Την ίδια στιγμή, καταγράφεται άνοδος στις τιμές ενέργειας, στα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και στα ναύλα, με συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ τον ενεργειακό κλάδο.

Η ίδια ανάλυση υπογραμμίζει ότι οι αναταράξεις στην περιοχή δεν επηρεάζουν μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά διαχέονται σε ολόκληρες αλυσίδες παραγωγής. Η UNCTAD σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου λιπασμάτων διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που δείχνει πόσο εύκολα μια γεωπολιτική κρίση μπορεί να μετατραπεί σε κύμα αυξήσεων σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επικείμενες αυξήσεις στα προφυλακτικά αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή περνά από τις αγορές ενέργειας στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Το αν οι ανατιμήσεις θα σταθεροποιηθούν ή θα επιταχυνθούν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της έντασης στην περιοχή και από το πόσο γρήγορα θα ομαλοποιηθούν οι μεταφορές και η τροφοδοσία πρώτων υλών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

